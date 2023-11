Radkersburg führt gegen Deutsch Goritz mit 3:0 - muss sich am Ende aber mit dem Punkt begnügen

Details Montag, 06. November 2023 22:02

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Doppelpack Nr. 1: Edin Avdic

Ein Doppelpack brachte FC Bad Radkersburg in eine komfortable Position: Edin Avdic war gleich zweimal zur Stelle (14./22.). Das erste Tor erzielte der Stürmer per Kopf, beim zweiten schloss er Konter der Radkersburger mustergültig ab. Der dritte Streich des Gastgebers war Dejan Benkic vorbehalten (27.). Sehr viele unter den 350 Besuchern dachten sich, dass die Partie nun zugunsten der Hausherren entschieden war. Jedoch hatten die Gäste etwas dagegen.

USV Deutsch Goritz traf etwas später zum 1:3 (38.). Valentin Fortmüller versenkte den Ball im Netz und ließ sein Team wieder Hoffnung schöpfen. Mit der Führung für Radkersburg ging es in die Kabine. Im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste eine unglaubliche Moral und kämpften sich zurück. Djordje Vujicic schlug doppelt zu und glich damit für Deutsch Goritz aus (66./79.). Gedanklich hatte FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Doppelpack Nr. 2: Djordje Vujicic

Bei FC Bad Radkersburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Radkersburg blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

In den letzten fünf Begegnungen holte USV Deutsch Goritz insgesamt nur sieben Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Bad Radkersburg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg damit auch unverändert auf Rang drei. Eine beachtliche Leistung für den Aufsteiger. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Eigentlich sind wir recht gut in das Spiel gestartet. Radkersburg hat jedoch unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und somit stand es 3:0. Der Anschlusstreffer vor der Halbzeit war sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir zu unserer alten Stärke zurück gefunden und eine unglaubliche Moral bewiesen. Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft für diesen Turnaround und zur tollen Herbstsaison."

Unterliga Süd: FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg – USV Deutsch Goritz, 3:3 (3:1)

79 Djordje Vujicic 3:3

66 Djordje Vujicic 3:2

38 Valentin Fortmueller 3:1

27 Dejan Benkic 3:0

22 Edin Avdic 2:0

14 Edin Avdic 1:0

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg: Matjaz Kuzma - Anej Meznaric, Tjaz Polajzer, Tine Tramte, Philipp Kniewallner - Jernej Trstenjak, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Robin Mass - Dejan Benkic, Edin Avdic



Ersatzspieler: Andrej Fajfar, Fabio Weiß, Maximilian Frühwirth, Markus Resnik, Elias Zenz, Jonas Karl Unger



Trainer: Rok Marinic

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Valentin Fortmüller, Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam - Djordje Vujicic, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Sebastian Wolf, Alexander Stefan Cukman, Jan Laffer, Midhet Redzic



Trainer: Michael Rucker

by René Dretnik

Foto: privat

