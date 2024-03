St. Peter/O. baut Serie aus und düpiert Tabellenführer Straden

Details Samstag, 16. März 2024 13:40

Tus St. Peter/O. stellte SU Straden ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Peter/O. die Nase vorn. Das Hinspiel hatte SU Straden durch ein 2:0 für sich entschieden.

Mit einem Heimsieg gegen den Herbstmeister startet St. Peter in die Frühjahrssaiosn

Doppelpack von Luka Lamac

Der Herbstmeister und Tabellenführer Straden gastierte bei St. Peter am Ottersbach. Die 200 Besucher durften ein spannendes Spiel erwarten - die Hausherren hatten sich im Winter gut verstärkt. Und die Fans wurden nicht enttäuscht. Luka Lamac brachte den Gast in der 26. Minute ins Hintertreffen. Nach einem Lochpass von Stas Dobaj umkurvte er einen Gegenspieler und setzte die Kugel genau ins Tor.

Nur neun Minuten später klingelte es erneut im Kasten. Nach einer Diskussionsphase mit dem Unparteiischen - Straden reklamierte einen Freistoß - bemerkte Mitja Mauko, dass der Ball nicht gesperrt war, brachte ihn in die Mitte und Lamac konnte völlig ungestört zum 2:0 einschießen (36.) Ein Weitschuss für die Galerie war die einzige Chancenausbeute der Gäste in der ersten Halbzeit - mit der Führung für Tus St. Peter/O. ging es in die Halbzeitpause.

Keine Torchancen für Straden

Nach dem Wiederbeginn war die SU Straden sofort hellwach. Nach dem Ankick für Straden - die Hausherren waren scheinbar mit den Köpfen noch in der Kabine - produzierten die Gäste einen Angriff über die Seite, den Gabriel Tuscher mit dem Anschlusstreffer abschloss (46.). Kurz darauf zeichnete sich Straden-Keeper Thomas Fleischhacker aus. Er lenkte einen Schuss von Lamac noch irgendwie an die Stange.

In Minute 75 leitete Tilen Klobasa einen Konter ein - der Ball lief danach über vier Stationen - und schloss diesen auch selbst ab (75.). Jetzt war die Partie entschieden. Unparteiische Peter Hegedüs die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Trotz des Sieges fiel Tus St. Peter/O. in der Tabelle auf Platz sechs. Warum dies aber so ist, konnte unserseits nicht festgestellt werden. Es wird sich hier vermutlich um einen Rechenfehler in der Tabelle handeln, da St. Peter auch schon vor diesem Sieg an fünfter Stelle rangierte und Feldbach nur mit 1:0 gewonnen hat. Die Hack-Elf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Tus St. Peter/O. in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SU Straden 30 Zähler zu Buche. Mit dem Gewinnen tut sich SU Straden weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für St. Peter/O. ist USV Deutsch Goritz (Samstag, 15:00 Uhr). SU Straden misst sich am selben Tag mit Tus Raiffeisen Paldau (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Die arbeitsintensive Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Die mannschaftliche Geschlossenheit war der Weg zum Erfolg. Großes Lob an meine Mannschaft."

Daniel Rauch, sportlicher Leiter Straden:

"

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SU Straden, 3:1 (2:0)

75 Tilen Klobasa 3:1

46 Gabriel Tuscher 2:1

35 Luka Lamac 2:0

26 Luka Lamac 1:0

St. Peter/O.: Michael Heibl, Luka Lamac, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Mitja Mauko, Patrick Krobath (K), Michael Haring, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs, Christoph Bracun



Ersatzspieler: Mario Cukman, Johannes Glauninger, Sebastian Riedl, Markus Hödl, Mario Pavec, Tilen Klobasa



Trainer: Thomas Hack

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Alexander Juri, Thomas Reicht, Leon Winkler, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Valdet Ljatifi, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K)



Ersatzspieler: Tim Litrop, Philipp Winkler, Tobias Hirtl, Johannes Peter Pöllabauer, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Klaus Fuchs by René Dretnik Foto: TUS St. Peter

