Acht Partien ohne Sieg: Söchau/Fürstenfeld II setzt Negativtrend auch gegen Feldbach fort

SV Feldbach erkämpfte sich einen knappen 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfeld und sicherte sich damit drei wichtige Punkte. Doch trotz des Sieges konnte Feldbach nicht restlos überzeugen. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete mit einem klaren 3:1-Sieg für die Gastgeber.

Torlose erste Hälfte

Die erste Halbzeit verlief torlos, und sowohl SV bestpoint Feldbach als auch Söchau/Fürstenfelder SK II gingen mit einem Pausenstand von 0:0 in die Kabinen. Doch in der 57. Minute schlug Feldbach zu und brachte den Ball im Netz unter, was letztendlich den entscheidenden Unterschied ausmachte.

Der Sieg gegen Söchau/Fürstenfelder SK II, bei dem Feldbach ohne Gegentor blieb, lässt die Mannschaft von SV bestpoint Feldbach von größeren Erfolgen träumen. Mit diesem Sieg baut Feldbach seine erfolgreiche Saisonbilanz weiter aus. Bisher hat SV Feldbach acht Siege eingefahren, dazu ein Remis und nur fünf Niederlagen kassiert. In den letzten fünf Spielen hat SV bestpoint Feldbach kontinuierlich starke Leistungen gezeigt und zehn Punkte geholt.

So steht es um die Teams

Söchau/Fürstenfeld II findet sich nach 14 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Ihr Torverhältnis von 14:48 spricht Bände über ihre Schwierigkeiten. Mit bereits elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden, sind die Aussichten für Söchau/Fürstenfelder SK II alles andere als rosig. Nach nunmehr acht Spielen in Folge ohne Sieg verliert das Team weiter an Boden in der Tabelle.

SV Feldbach wird am kommenden Freitag um 19:00 Uhr bei SVU Steirerfleisch Wolfsberg antreten. Einen Tag später wird Söchau/Fürstenfelder SK II TUS St. Stefan im Rosental empfangen.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Bartosch, Torhüter SV Feldbach

Markus Rebernegg, Trainer SV Feldbach

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – Söchau/Fürstenfelder SK II, 1:0 (0:0)

57 Lukas Bracun 1:0

