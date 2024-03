Furioses Comeback: Tus Paldau kickt SU Straden von der Tabellenspitze

Details Samstag, 23. März 2024 19:36

Wiedergutmachung strebte das Team von Coach Klaus Fuchs, die SU Bund Straden, am Samstagnachmittag im Rahmen der 15. Runde in der Unterliga Süd im heimischen Apfelstadion an, zumal der Frühjahrsauftakt im Rahmen der 1:3-Niederlage auswärts in St. Peter/O. verloren ging. Wiederum der im Tabellenmittelfeld festgefahrene Gast, Tus Raiffeisen Paldau, war infolge der 1:2-Heimniederlage gegen den SVU Wolfsberg ebenfalls auf den ersten Punktezuwachs im Kalenderjahr 2024 auf und verwandelte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Auswärtserfolg, welcher das Heim-Team vom "Platz der Sonne" holt.

Optisches und Chancen-Plus für den Gastgeber in Abschnitt eins

Eine lange Anlaufzeit brauchte die Partie wahrlich nicht, sorgte Michael Reicht in Minute 6 bereits für den ersten Torerfolg für die Hausherren, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung an Gültigkeit verlor. Gegenüber gab Kevin Stangl einen ersten Warnschuss aus der zweiten Reihe ab - drüber (9.).

Als sich die Teams aufeinander abgestimmt zu haben schienen, gelang der SU Straden der Führungstreffer: Nachdem Tadej Lukman noch am gegnerischen Schlussmann gescheitert war (23.), macht es kurz darauf Tobias Mencigar besser und verwertete einen Flachpass in den Abwehrrücken von Gabriel Tuscher von der Strafraumgrenze trocken ins linke obere Eck - 1:0 (24.).

Ein Torerfolg, welcher der Partie wesentlich mehr Unterhaltungswert einimpfte: Tadej Lukman scheiterte auf heimischer Seite an Mario Neumeister im Eins-gegen-Eins (28.), gegenüber kratzt Alexander Juri einen wuchtigen Abschlussversuch von Manuel Hutter in höchster Not von der Linie (36.) - 1:0 nach 45 Minuten.

Furiose Schlussphase besiegelt Trendumkehr willensstarker Paldauer

Zum Start in die zweite Spielhälfte agierte das Aufgebot von Klaus Fuchs klar feldüberlegen, gierte auf den zweiten Tagestreffer: Zunächst scheiterte Tobias Mencigar noch an der Querlatte (67.), wenig später wurde "Joker" Leon Winkler auf halbrechts steil geschickt und besorgte im "Privatduell" mit dem gegnerischen Keeper cool das 2:0 (71.).

Das 2:0 sogleich die Wachablöse für die Paldauer, die urplötzlich in die Gänge fanden und durch Jan Friesinger Sekunden nach dem Gegentreffer den Anschluss wiederherstellten - ein Abschluss aus spitzem Winkel fand via Innenstange den Weg ins Tor (72.).

Als die Schlagzahl gemeinsam mit den Emotionen zum Ende hin nach oben ging, besorgte Edin Selimovic nach einem flotten Spielzug über links ins kurze Eck einschiebend den 2:2-Ausgleichstreffer (83.). Damit nicht genug, sollte tief in der Nachspielzeit gar noch der "Lucky Punch" und der endgültige Turnaround gelingen: Doppelpack von Edin Selimovic, der das Spielgerät nach einem Eckball von rechts an der zweiten Stange volley ins kurze Eck drosch (90.+7). 2:3 der Endstand in einer kurzweiligen und umkämpften Partie, an deren Ende die SU Straden vom USV Deutsch Goritz von der Tabellenspitze verdrängt wird.

Statistisches & Ausblick

Neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SU Straden derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve von SU Straden zeigt nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Trotz des Sieges bleibt Tus Raiffeisen Paldau auf Platz neun. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Tus Paldau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SU Straden tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV bestpoint Feldbach an. Einen Tag später empfängt Paldau USV Deutsch Goritz.

Unterliga Süd: SU Straden – Tus Raiffeisen Paldau, 2:3 (1:0)

95 Edin Selimovic 2:3

83 Edin Selimovic 2:2

72 Jan Friesinger 2:1

71 Leon Winkler 2:0

24 Tobias Mencigar 1:0

