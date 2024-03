Spitzenspiel: FC Bad Radkersburg per Turnaround mit "Big Points" gegen SV Sturm Klöch

Details Sonntag, 24. März 2024 17:48

Spitzenspiel zur Komplettierung der 15. Runde in der Unterliga Süd am Sonntagnachmittag in der Thermenarena im äußersten Südosten - im Duell zweier Titelanwärter nahm der FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg den SV ALAS Sturm Klöch im Kampf um "Big Points" in Empfang, um den Anschluss an die Spitze, an welcher aktuell der USV Deutsch Goritz thront, aufrecht zu erhalten. Nachdem im Hinspiel das Team aus dem "Wein-Mekka" in Klöch beim 5:3-Torfestival die Oberhand behalten hatte, vermochten diesmal die Mannen von Coach Rok Marinic nach zweimaligem Rückstand einen 3:2-Heimspielerfolg einzutüten. Ein Derby mit Höhen und Tiefen und einem Lucky Punch in der Nachspielzeit!

Zwei Tore, ein Elfmeter und satte fünf gelbe Karten im ersten Abschnitt

Die Partie brauchte wahrlich keine lange Anlaufzeit, gingen beide Mannschaften von vornherein mit offenem Visier an die Sache heran. Bereits in Minute 12 schlugen die Gäste infolge einer defensiven Unsauberkeit erstmals zu - Semin Mrkaljevic zog aus der zweiten Reihe ab, Schlussmann Andrej Fajfar rutschte der Ball durch die Finger - 0:1 (12.).

Hernach entwickelte sich ein munteres Hin und Her, hätten die Hausherren per Foulelfmeter - verursacht von Keeper Rene Pösendorfer - in Minute 24 rasch den Ausgleichstreffer sorgen können, doch scheiterte Tadej Flisar an der Innenstange. Doch nur acht Minuten später sollte das 1:1 dann Realität werden: Eine Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld machte sich Dejan Benkic zunutze und schob die Kugel aus kurzer Distanz ins rechte untere Eck (32.) - gleichzeitig der Pausenstand.

Neuerliche Gäste-Führung wird von spätem Turnaround des FCBR übertrumpft

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start: Dem neuerlichen Führungstreffer der Klöcher ging abermals eine Freistoß-Hereingabe voraus, an deren Ende Aljaz Horvat das Spielgerät am ersten Pfosten stationiert via Innenstange im langen Eck unterbrachte - 1:2 (50.).

Danach nahm die Partie nochmals merklich an Fahrt auf, ließen die Schützlinge Zeljko Gasevic in einer Drei-gegen-Eins-Kontersituation die Großchance auf das 1:3 liegen (60.), und wurden wenig später dafür bestraft: Eine Hereingabe aus dem Halbfeld, wieder per ruhenden Ball, touchierte Dejan Benkic leicht - Aljaz Horvat aber lenkte die Kugel entscheidend ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich (68.).

In der Schlussphase nahmen beide Mannschaften nochmals mehr Risiko, waren auf einen vollen Punktezuwachs aus. Das Momentum sprach für den FC Bad Radkersburg, der zunächst per direkten Freistoß aus der Distanz (82.) einen Hochkaräter vorfand, ehe kurz darauf Dejan Benkic einen Kopfball knapp über das Quergebälk setzte (84.). Zudem wurde ein Treffer aberkannt, da sich das Spielgerät bereits mit vollem Umfang hinter der Torauslinie befunden hatte.

Zur Einkehr in die fünfminütige Nachspielzeit hatte zunächst der SV Klöch den "Lucky Punch" am Fuß, blieb der Ausflug von FCBR-Keeper Adrej Fajfar jedoch unbestraft, da der Heber von Murat Bajraj noch von der Linie gekratzt wurde. Und wieder sollte sich der "Chancen-Wucher" rächen: Infolge einer wunderbaren Angriffssequenz über die Zentrale bugsierte Alen Katan das Spielgerät von halbrechts im Strafraum astrein ins lange Eck zum 3:2-Siegtreffer für das Heim-Team (90.+3).

Statistisches & Ausblick

Bei FC Bad Radkersburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Radkersburg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Sturm Klöch momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SV ALAS Sturm Klöch waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg setzte sich mit diesem Sieg von SV Sturm Klöch ab und belegt nun mit 28 Punkten den fünften Rang, während SV ALAS Sturm Klöch weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

FC Bad Radkersburg tritt am kommenden Freitag bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen an, SV Sturm Klöch empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Bericht: Antonio Perner

Unterliga Süd: FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg – SV ALAS Sturm Klöch, 3:2 (1:1)

92 Alen Katan 3:2

68 Eigentor durch Aljaz Horvat 2:2

50 Aljaz Horvat 1:2

32 Dejan Benkic 1:1

12 Semin Mrkaljevic 0:1

