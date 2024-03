Deutsch Goritz gewinnt gegen St. Peter/O. und schnappt sich die Tabellenführung

Details Montag, 25. März 2024 20:41

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Deutsch Goritz mit 2:1 gegen St. Peter/O. gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USV Deutsch Goritz. Nach dem Hinspiel hatte sich der Spitzenreiter dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

St. Peter ging mit einem schönen Treffer in Führung

Nach dem Auftaktsieg gegen Straden wollten die Gäste aus St. Peter/Ottersbach auch gegen den nächsten Titelaspiranten USV Deutsch Goritz voll punkten. Obwohl sie sichtlich ein wenig ängstlich agierten - scheinbar war der Respekt vor dem Gegner und der gewaltigen Kulisse - doch sehr groß, ging das Team von Thomas Hack mit 0:1 in Führung. Ein schöner weiter Pass gelangte auf die lange Stange und Mitja Mauko schraubte sich hoch und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. (11.).

Das Spiel war jetzt eher von Kampf und Krampf geprägt. Keines der beiden Teams konnte jetzt so richtig in Fahrt kommen. Trotzdem kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen dem Gäste-Torhüter Nino Irgolic und seinen Verteidigern, war Sebastian Zirngast zur Stelle und ließ sein Team über den Ausgleichstreffer frohlocken. Somit war die Partie zur Halbzeit noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

In der zweiten Spielhälfte investierten die Gäste mehr, hatten auch eine bessere Raumaufteilung und waren auch auf dem Feld viel zielstrebiger unterwegs, als noch in den ersten 45 Minuten. Trotzdem waren es erneut die Gastgeber, die in Führung gingen. Nach einem Konter ließ sich Dejan Radakovici n der 73. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für USV Deutsch Goritz. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Deutsch Goritz.

Deutsch Goritz lacht jetzt von der Tabellenspitze

Die errungenen drei Zähler gingen für USV Deutsch Goritz einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg baute USV Deutsch Goritz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Deutsch Goritz zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate von Deutsch Goritz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. 94. Minute fünfereck frei zum schuss und daneben

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Tus St. Peter/O. den sechsten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. St. Peter/O. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für USV Deutsch Goritz ist Tus Raiffeisen Paldau (Samstag, 16:00 Uhr). Tus St. Peter/O. misst sich am selben Tag mit SVU Immo Company Halbenrain (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Sehr ausgeglichenes und intensives Derby. In der ersten Hälfte fanden wir schwer ins Spiel und konnten kaum unsere Stärken ausspielen. Zweite Hälfte waren wir dann besser im Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass wir den Sieg einfach etwas mehr wollten.

Natürlich ist das eine tolle Momentaufnahme und bestätigt unsere harte Arbeit. Mich freut es für die Jungs, die zum wiederholten Male unglaubliche Moral bewiesen haben und gezeigt haben, dass sich Teamwork, Leidenschaft und Mentalität bezahlt macht. Großes Lob an die Mannschaft. Trotz dieser tollen Zwischenbilanz, werden wir unseren Tugenden treu bleiben und uns nur auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir können die Situation schon gut einschätzen und wissen, dass noch ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet."

Thomas Hack, Trainer St. Peter:

"Wir haben zuwenig Mut an den Tag gelegt, um den neuen Tabellenführer Paroli bieten zu können."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – Tus St. Peter/O, 2:1 (1:1)

73 Dejan Radakovic 2:1

40 Patrick Zirngast 1:1

11 Mitja Mauko 0:1

Aufstellung:

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Marcel Bauer, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Sebastian Wolf, Valentin Fortmüller, Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam -



Ersatzspieler: Christoph Haas, Anel Hajric, Alexander Stefan Cukman, Jonas Gutmann-Perner, Lukas Augustin, Jan Laffer



Trainer: Michael Rucker

St. Peter/O.: Michael Heibl, Luka Lamac, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Mitja Mauko, Patrick Krobath (K), Michael Haring, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs, Christoph Bracun



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Amadej Legen, Sebastian Riedl, Markus Hödl, Mario Pavec



Trainer: Thomas Hack

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal

