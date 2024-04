Gerechtes Unentschieden: Dedic rettet SV Sturm Klöch einen Punkt gegen Wolfsberg

Details Montag, 29. April 2024 21:15

In einem intensiven Aufeinandertreffen zwischen dem SV ALAS Sturm Klöch und dem SVU Steirerfleisch Wolfsberg gab es am Ende keinen Sieger. Beide Teams lieferten sich einen hart umkämpften Schlagabtausch, der von taktischem Geschick und temporeichen Kontern der Gäste - die zwischendurch auch Beton anrührten - geprägt war.

Effiziente Wolfsberger machten aus einer Chance ein Tor

In der Anfangsphase des Spiels konnte keine der Mannschaften nennenswerte Torchancen herausspielen. Klöch dominierte das Spielgeschehen und drängte auf den Führungstreffer, während Wolfsberg auf schnelle Konter setzte, um zum Erfolg zu kommen.

In der 42. Minute eröffnete Wolfsberg überraschend den Torreigen, als Denis Cekovski einen eiskalten Konter zum 0:1 abschloss. Trotz der spielerischen Überlegenheit von Klöch gelang es den Gästen, mit ihrer einzigen Torchance in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen.

Auch im zweiten Durchgang setzte sich das Spielgeschehen fort, wie es begonnen hatte. Das Spiel war geprägt von Spannung und intensiven Zweikämpfen.Wolfsberg verteidigte diszipliniert und lauerte auf Konter, während Klöch gegen den kompakten Abwehrriegel der Gäste keine Lösungen fand.

Erst in der 75. Minute gelang der Ausgleich

Dann, in der 75. Minute, gelang Klöch der ersehnte Ausgleichstreffer: Damir Dedic verwandelte einen präzisen Pass in die Tiefe mit einer spektakulären Hacke und überlistete den Torhüter der Gäste.

Am Ende stand ein gerechtes Remis, bei dem beide Teams alles gaben und sich mit einem Punkt zufriedengeben mussten. Wolfsberg zeigte eine disziplinierte Leistung und war stets gefährlich bei seinen Kontern, während Klöch nur einmal den Abwehrriegel der Gäste durchbrechen konnte.

Nächster Prüfstein für SV ALAS Sturm Klöch ist Tus Raiffeisen Paldau (Samstag, 17:00 Uhr). SVU Steirerfleisch Wolfsberg misst sich am selben Tag mit SU Straden (19:00 Uhr).

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 1:1 (0:1)

76 Damir Dedic 1:1

42 Denis Cekovski 0:1

