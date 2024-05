Acht Spiele - sieben Siege: Die Radkersburger Serie hält auch gegen Hof an

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:40

In einem spannenden Match am Samstagabend sicherte sich der FC Bad Radkersburg einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den USV Hof. In einer Partie, die reich an Toren und aufregenden Momenten war, zeigte der FC Bad Radkersburg seine Überlegenheit und setzte sich am Ende deutlich durch. Der Halbzeitstand von 1:0 spiegelte bereits die Richtung vor, in die das Spiel gehen sollte, doch die zweite Hälfte hielt noch mehr spektakuläre Momente bereit.

Ein hart umkämpftes erstes Tor

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit, den Sieg zu erringen. Die erste große Aufregung des Spiels kam in der 14. Minute, als Dejan Benkic für den FC Bad Radkersburg das Führungstor erzielte. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus Hof unter Druck und zeigte die Angriffsstärke von Bad Radkersburg. Kurz vor der Halbzeitpause hatte der USV Hof die Chance auf den Ausgleich, doch eine 1000%ige Gelegenheit wurde vergeben, was die Mannschaft sicherlich bereuen wird. So ging es mit einem knappen 1:0 für den FC Bad Radkersburg in die Pause.

Ein Torfeuerwerk in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte des Spiels begann ohne personelle Veränderungen, und der FC Bad Radkersburg baute seine Führung in der 59. Minute aus. Andrej Dugolin erzielte das 2:0 und brachte das Team aus Bad Radkersburg in eine komfortable Position. Das Tempo des Spiels nahm weiter zu, und in der 87. Minute gelang Maximilian Frühwirth das 3:0, was den Sieg für Bad Radkersburg fast schon besiegelte. Doch der USV Hof gab nicht auf und erzielte in der 89. Minute durch Matej Vok den Ehrentreffer zum 3:1. Die Hoffnung auf eine Wende wurde jedoch schnell zunichtegemacht, als Elias Zenz in der letzten Minute der regulären Spielzeit das 4:1 für den FC Bad Radkersburg erzielte und damit den Endstand festlegte.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für den FC Bad Radkersburg, der seine Stärke und Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellte. Trotz des verpassten Chancen kurz vor der Halbzeit zeigte der USV Hof Kampfgeist, konnte aber die Überlegenheit der Gastgeber nicht überwinden. Mit diesem Sieg setzt der FC Bad Radkersburg ein klares Zeichen an die Konkurrenz und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Stimme zum Spiel:

Gerald Gollmann, Sektionsleiter Bad Radkersburg:

"Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir dann relativ souverän das Spiel gewonnen. Kompliment an Hof, die Gegner haben sehr gute und junge einheimische Spieler. Auch bei uns haben unsere Eigenbauspieler zugeschlagen. Zwei der jungen Eigengewächse konnten sogar ein Tor erzielen."

Unterliga Süd: Radkersburg : USV Hof - 4:1 (1:0)

93 Elias Zenz 4:1

89 Matej Vok 3:1

87 Maximilian Frühwirth 3:0

59 Andrej Dugolin 2:0

14 Dejan Benkic 1:0

by René Dretnik

Foto: Matthias Sommer

