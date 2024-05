Tus St. Peter/O. dominiert gegen SV Feldbach mit einem beeindruckenden 5:1

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:00

In der Unterliga Süd feierte am Samstagabend die Tus St. Peter/O. einen deutlichen Sieg gegen SV Feldbach. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine dominante Leistung, die mit einem fulminanten 5:1-Endstand belohnt wurde. Die Mannschaft aus St. Peter/O. demonstrierte ihre Stärke sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und ließ dem Gegner kaum Chancen.

Frühe Führung und ein umstrittenes Tor

Das Spiel begann furios für Tus St. Peter/O., die bereits in der 5. Minute durch einen Treffer ihres Top-Torschützen Mario Pavec in Führung gingen. Seine Präsenz im Strafraum und die Fähigkeit, sich durchzusetzen, ließen die Fans früh im Spiel jubeln. Die Heimmannschaft legte nur wenige Minuten später nach, als Pavec in der 10. Minute erneut das Netz traf und somit das 2:0 markierte. Doch die Freude über die frühe Führung wurde getrübt, als SV Feldbach durch ein fragwürdiges Abseitstor von Ramaz Shakarishvili in der 11. Minute den Anschlusstreffer erzielte, was den Spielstand auf 2:1 brachte. Dieses Tor sorgte für Diskussionen, doch Tus St. Peter/O. ließ sich nicht beirren und spielte konsequent weiter.

Zweite Halbzeit: Tus St. Peter/O. setzt sich durch

Im weiteren Verlauf des Spiels zeigte Tus St. Peter/O. eine beeindruckende Leistung. Nach der Halbzeitpause erhöhte die Mannschaft den Druck auf SV Feldbach weiter. In der 58. Minute war es Luka Lamac, der nach einer hervorragenden Vorlage von Alexander Wolfgang Fuchs das 3:1 für die Heimmannschaft erzielte. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von Tus St. Peter/O. und setzte SV Feldbach zusätzlich unter Druck. Die entscheidenden Momente des Spiels folgten in der 70. Minute, als David Kurzweil nach einer schönen Flanke von Luka Lamac das 4:1 erzielte, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Mario Pavec in der 71. Minute, der das Endergebnis von 5:1 sicherstellte. Diese schnelle Aufeinanderfolge von Toren demoralisierte SV Feldbach vollständig, deren Verteidigung gegen die Angriffswellen von Tus St. Peter/O. nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Die Mannschaft von Tus St. Peter/O. zeigte eine geschlossene Teamleistung und demonstrierte ihre offensive Stärke. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte SV Feldbach nicht mehr ins Spiel finden und musste sich der Überlegenheit von Tus St. Peter/O. geschlagen geben. Mit diesem Sieg untermauert Tus St. Peter/O. ihre Ambitionen in der Liga und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz.



