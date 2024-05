Deutsch Goritz gewinnt brisantes Derby in Klöch und bleibt in der Pole-Position!

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:01

Unterliga Süd: In einem mitreißenden Derby triumphierte der USV Deutsch Goritz gegen den SV Sturm Klöch mit 1:3. Nach der Halbzeitführung für die Heimmannschaft drehte Deutsch Goritz in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Bereits im Hinspiel behielt Deutsch Goritz die Oberhand und gewann 3:2.

Deutsch Goritz feierte den 17. Saisonsieg - ein spannendes Saisonfinale steht an!





Klöch drückt sofort auf das Gaspedal - der Spitzenreiter hatte zu kämpfen

Die Gastgeber starteten energisch ins Spiel und erzielten bereits in der 3. Minute das erste Tor. Damir Dedic, der offensive Schlüsselspieler von Klöch, nutzte seine Chance und brachte den Ball mit einem straffen Schuss aus der Drehung direkt hinter die Linie. Doch unbeeindruckt vom frühen Rückstand versuchten die Gäste den schnellen Ausgleich zu erzielen - die Latte verhinderte diesen nur wenige Sekunden nach dem 1:0.



Je länger die Partie lief, desto ausgeglichener wurde sie. Chancen auf beiden Seiten, doch der Ball wollte den Weg ins Gehäuse nicht finden. Die größte Chance fand Klöchs Murat Bajraj vor, doch er scheiterte knapp am Gäste-Keeper Nino Irgolic, der einen "Sahnetag" erwischte. Nach packenden 45 Derbyminuten bat Schiedsrichter Gruber Johann beim Spielstand von 1:0 zum Pausentee.





Deutsch Goritz kommt explosiv aus der Kabine - wichtiger Auswärtssieg im Titelkampf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild jedoch drastisch. In der 48. Minute nutzte Valentin Fortmüller einen Fehler in der Klöcher Hintermannschaft aus und glich eiskalt zum 1:1 aus. Nur wenige Sekunden später schockierte Christoph Fink die Heimmannschaft, als er einen weiteren Abwehrfehler ausnutzte und Deutsch Goritz mit seinem zehnten Saisontor mit 1:2 in Führung brachte (50.). Der rasche Doppelschlag nahm den Gastgebern den Wind aus den Segeln - Klöch war nicht mehr im Spiel. In der 71. Minute setzte Dejan Radakovic mit einem spektakulären Fernschuss, der unhaltbar im Eck einschlug, den ergebnisstechnischen Schlusspunkt zum 1:3. Deutsch Goritz übernahm vollständig die Kontrolle über das Spiel und ließ Klöch kaum noch Raum zur Entfaltung.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen mit Deutsch Goritz im Verwaltungsmodus und Klöch, die vergeblich versuchten, wieder Anschluss zu finden. Letztendlich endete das Spiel mit einem verdienten 1:3 Auswärtssieg für USV Deutsch Goritz.

Das Spiel zeigte, wie schnell sich in Fußball die Verhältnisse ändern können. Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht - Klöch in der ersten Halbzeit überlegen, fand in der zweiten Hälfte allerdings nicht in die Spur. Deutsch Goritz bewies moralische Stärke und taktische Überlegenheit, die letztlich den Ausschlag für diesen Derbysieg gaben.

Klöch gastiert nächsten Freitag (19 Uhr) in St. Stefan im Rosental - Deutsch Goritz ist am Sonntag (17 Uhr) in Halbenrain zu Gast und kämpft um weitere wichtige Punkte im Titelrennen.





Stimme zum Spiel

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Wir gerieten durch eine kleine Unaufmerksamkeit in Rückstand. Wir versuchten dann sofort eine Antwort zu finden, jedoch taten wir uns in der ersten Hälfte schwer eine Lösung zu finden. Zweite Hälfte schafften wir es das Tempo nochmal zu erhöhen und haben verdient gewonnen.



Ein Derbysieg ist immer etwas besonderes und die Freude war riesengroß, aber wir haben keine Zeit uns auf dem Sieg auszuruhen. Es stehen noch zwei schwere Spiele vor uns, wo sicherlich alles von uns abverlangt wird. Daher heißt es jetzt Kräfte bündeln und voller Fokus auf das Saisonfinale!"



Unterliga Süd: SV Sturm Klöch : Deutsch Goritz - 1:3 (1:0)

71 Dejan Radakovic 1:3

50 Christoph Fink 1:2

48 Valentin Fortmüller 1:1

3 Damir Dedic 1:0

