Halbenrain sichert sich Derbysieg und Platz 3 - Straden muss sich im eigenen Stadion geschlagen geben

In einer aufregenden Begegnung in der 24. Runde der Unterliga Süd musste sich SU Straden zuhause mit 1:3 gegen SV Halbenrain geschlagen geben. Das Spiel begann ausgeglichen, doch die zweite Halbzeit bot den 250 Zuschauern ein wahres Spektakel, mit dem letztlich die Gäste als verdiente Derby-Sieger vom Platz gingen.

Ein kampfbetonter Beginn - keine Tore zur Halbzeit

Vor großartiger Kulisse eröffnete Schiedsrichter Causevic Salhudin diesen Derby-Abend im Apfelstadion von Straden. Die Heimmannschaft startete etwas stärker in die Partie, ohne ihre Überlegenheit in Zählbares ummünzen zu können. Trotz einiger guter Chancen stand es zur Halbzeitpause immer noch 0:0 und so wurde die Gelbe Karte für Stradens Philipp Winkler (Foul, 44.) zum Highlight der ersten Hälfte.





Straden geht in Führung - Halbenrain trifft innerhalb von acht Minuten drei Mal

Nach der Pause erhöhten beide Teams das Tempo und die Zuschauer sahen plötzlich ein ganz anderes Spiel. Der Knoten löste sich schließlich in der 58. Minute, als Tobias Mencigar für SU Straden das lang ersehnte 1:0 erzielte. Die Freude bei den Heimfans war riesig, jedoch nur von kurzer Dauer, denn SV Halbenrain antwortete schnell. Kristian Kraus drehte die Partie quasi im Alleingang, er vollendete zwei Mal sehenswert und stellte die Weichen für Halbenrain auf Sieg (61., 66.).

Als wäre das nicht genug gewesen, setzte Timotej Lorber in der 69. Minute noch einen drauf, indem er einen wunderbaren Freistoß aus 25 Metern direkt ins Netz setzte und damit das Spiel praktisch entschied. Mit dem Tor zum 1:3 war Straden gebrochen und fand nicht mehr in sie Spur. Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Versuchen geprägt, seitens Straden noch Ergebniskosmetik zu betreiben, doch der Schlusspfiff besiegelte schließlich das 1:3 aus Sicht der Gastgeber. SV Halbenrain nahm verdientermaßen die drei Punkte mit nach Hause und feierte den Derbysieg.

Straden verlor nicht nur das Derby, sondern auch Platz 3 an die Kontrahenten aus Halbenrain. Straden wird sich allerdings nächsten Sonntag (17 Uhr) in Bad Radkersburg erneut versuchen - zeitgleich empfängt Halbenrain zu Hause Tabellenführer Deutsch Goritz.





Stimme zum Spiel

Fabian Vieregg, Kapitän Halbenrain:

"Erste Halbzeit war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit kam die Erfahrung unserer Mannschaft zur Geltung und wir können aufgrund der besseren Chancen den Derbysieg einfahren. Gratulation an meine Mannschaft!"





Aufstellungen:

SU Bund Straden: Tim Litrop, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic (K), Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Elyas Artjom Afaunov, Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Thomas Fleischhacker, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Christoph Gmeiner, Gernot Ranftl

Trainer: Johann Bez

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Andreas List - Johannes Taschner, Timotej Lorber, Philipp Böheim - Simon Taschner, Kristian Kraus, Tilen Pungarsek

Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Manuel Macher, Benjamin Schmerböck

Trainer: Elmar Messerer



Bericht JN

Unterliga Süd: SU Straden : SV Halbenrain - 1:3 (0:0)

69 Timotej Lorber 1:3

66 Kristian Kraus 1:2

61 Kristian Kraus 1:1

58 Tobias Mencigar 1:0

