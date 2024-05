USV Hof feiert Heimsieg und Klassenerhalt - TuS Paldau geht leer aus

Details Sonntag, 26. Mai 2024 08:08

In einem mitreißenden Spiel in der 24. Runde der Unterliga Süd erkämpfte sich USV Raiffeisen Hof einen späten 3:1-Sieg gegen Tus Raiffeisen Paldau. Nach dem Rückstand zu Beginn drehte Hof das Spiel dank eines Doppelschlags von Edeljoker Alexander Adam in den letzten Minuten zu ihren Gunsten.

Erleichterter Jubel beim USV Hof





Paldau druckvoll - Hof brauchte Zeit

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber, als Kevin Stangl Paldau bereits in der 8. Minute mit der ersten Offensivaktion in Führung brachte. Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute, in einer Hofer Druckphase, sorgte Jan Husar mit einem schönen Schuss für den Ausgleich, was dem Spiel eine neue Dynamik gab. In weiterer Folge gelang es beiden Teams nicht mehr, Nadelstiche zu setzen - damit hieß der Pausenstand 1:1.





Goldgriff Adam lässt ganz Hof jubeln

Nach der Pause versuchte Paldau, die Kontrolle zurückzugewinnen und drängte auf den zweiten Treffer. Doch die Defensivarbeit von Hof hielt stand und es gelang ihnen, die Angriffe abzuwehren. Die wirkliche Wende im Spiel kam jedoch erst in der absoluten Schlussphase. In der 86. Minute,wurde Ivan Bozic von Tus Paldau mit einer Roten Karte vom Platz gestellt (Torchancenverhinderung), was die Gäste erheblich schwächte.

Diese Überzahl nutzte Hof aus und Alexander Adam, der erst ein paar Minuten auf dem Feld stand, wurde zum Helden des Abends. Er erzielte in der 89. Minute das umjubelte 2:1 und legte in der Nachspielzeit noch ein weiteres Tor nach (90+2.), um den Sieg für USV Hof zu sichern. Dieser Doppelschlag sorgte für ekstatische Jubelstürme unter den Heimfans und besiegelte das Schicksal von Tus Paldau in diesem Spiel.

Das Match endete schließlich mit einem 3:1-Heimsieg für den USV Hof, was drei wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegsränge bedeutete. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit von Hof wird somit auch nächste Saison in der Unterliga Süd zu sehen sein.





Die Torschützen Adam und Husar ließen sich feiern - zurecht!

USV Hof: "Allen Kickern, aber auch Fans und Funktionären, fällt damit ein riesen Stein vom Herzen! Das Team hat Charakter bewiesen, und alles für den Heimsieg investiert!"

Unterliga Süd: USV Hof : Paldau - 3:1 (1:1)

92 Alexander Adam 3:1

89 Alexander Adam 2:1

19 Jan Husar 1:1

8 Kevin Stangl 0:1

Bilder: USV Hof Facebook

Bericht: JN

