Kurzweil sorgt für den Lucky Punch - St. Peter/O. sichert sich knappen Sieg in Gleisdorf

Details Sonntag, 26. Mai 2024 09:10

In einem hart umkämpften Spiel der 24. Runde der Unterliga Süd gelang es Tus St. Peter/O., einen knappen 1:2-Sieg gegen FC Gleisdorf 09 II zu erringen. Die Partie bot den Zuschauern trotz widriger Wetterbedingungen eine aufregende Fußballschau. Das Hinspiel ging bereits an St. Peter, im Herbst trennte man sich 4:0.

Im Herbst gewann St. Peter/O. gegen Gleisdorf noch mit 4:0 - dieses Mal wurde es dramatisch





Früher Führungstreffer und energisches Comeback

Der Auftakt des Spiels war dynamisch, als Tus St. Peter/O. schon in der 3. Minute durch Mario Pavec in Führung ging. Eine präzise Flanke von Tilen Klobasa ermöglichte es Pavec, den Ball gekonnt im Netz der Gastgeber zu versenken. Diese frühe Führung setzte die Hausherren unter Druck, die jedoch nicht lange brauchten, um ins Spiel zurückzufinden. Doch nach Gleisdorfs Druckphase kam der Dämpfer, Elfmeter für die Gäste - doch Heimgoalie Marcel Volinz konnte sich auszeichnen und parierte. Gleisdorf II zeigte sich nun entschlossen, das Ruder herumzureißen und begann, zunehmend Druck aufzubauen, was schließlich in der 39. Minute zum Erfolg führte. Jannik Nico Schlegel war es, der für die Gleisdorfer mit einem satten Schuss den Ausgleich erzielte und das Spiel wieder offen gestaltete.

Mit einem Spielstand von 1:1 ging es für beide Seiten in die Kabinen.





Starkregen und Hagel - St. Peter vom Wetter nicht aufzuhalten

Die zweite Hälfte des Spiels wurde zunehmend von den Wetterbedingungen beeinflusst. Starkregen setzte im Laufe der zweiten Hälfte ein, der kurz darauf in Hagel überging, wodurch das Spiel unterbrochen werden musste. Trotz der Unterbrechung ließen sich die Spieler von Tus St. Peter/O. nicht aus dem Konzept bringen und kämpften weiter um den Sieg. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, blieben echte Torchancen zunächst Mangelware, bis schließlich in der 89. Minute erneut ein Elfmeter für Tus St. Peter/O. gegeben wurde.

David Kurzweil übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher in der 90. Minute zum 2:1. Dieses späte Tor entschied das Spiel zugunsten der Gäste. FC Gleisdorf 09 II versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, doch der Sieg wurde von Tus St. Peter/O. über die Zeit gebracht.

Mit diesem Sieg konnte Tus St. Peter/O. weitere Punkte sammeln, während die Aussichten für Gleisdorf weiterhin ungewiss sind.

Nächsten Sonntag (17 Uhr) kann Gleisdorf II versuchen, in Paldau weitere wichtige Punkte zu erringen. Zeitgleich empfängt St.Peter die Fürstenfelder Zweitbesetzung, welche im tiefen Abstiegssumpf festsitzt.





Stimme zum Spiel

Thomas Hack, Trainer St. Peter:

"Kurzweil sorgt für den Lucky Punch!"





Unterliga Süd: Gleisdorf II : St. Peter/O. - 1:2 (1:1)

96 David Kurzweil 1:2

39 Jannik Nico Schlegel 1:1

3 Mario Pavec 0:1

Bericht: JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.