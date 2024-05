Abstieg für Söchau/Fürstenfeld II besiegelt - 1:1 gegen SV Sinabelkirchen reicht nicht

Details Sonntag, 26. Mai 2024 11:23

Ein hart umkämpftes Spiel fand in der 24. Runde der Unterliga Süd zwischen Söchau/Fürstenfeld II und SV Sinabelkirchen statt, bei dem sich keine der Mannschaften durchsetzen konnte - Endstand 1:1. Nach der hitzigen Begegnung, in der es für die Hausherren um den Ligaverbleib ging, war bei Sinabelkirchen die Erleichterung groß.

Spiel auf Augenhöhe, aber ohne Tore

Die Partie in Söchau versprach von Beginn an ein energisches Spiel zu werden, schließlich mussten die Hausherren gewinnen, um auch nächse Saison Unterliga spielen zu dürfen. Trotz einiger guter Chancen für SV Sinabelkirchen, unter anderem in der 27. Minute, als ein schneller Angriff fast das erste Tor des Spiels bedeutet hätte, blieb die erste Hälfte torlos. Besonders bemerkenswert waren die Leistungen beider Torhüter, die mit exzellenten Paraden zur Stelle waren, um ihr Netz sauber zu halten.





Sinabelkirchen schickt Fürstenfelds "Zweier" in die Gebietsliga

Nach der Pause erhöhte sich die Intensität des Spiels. SV Sinabelkirchen kam in der 61. Minute durch Christopher Ober zum ersten Tor, was dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Die Gäste schienen auf den Sieg zuzusteuern, doch Söchau/Fürstenfeld II gab sich nicht geschlagen. In weiterer Folge waren die Hausherren bemüht, dass Spiel zu drehen - das Heimteam drängte stets auf den Ausgleich. Spät, aus Fürstenfelder Sicht zu spät, gelang Moritz Franz Jost der lang ersehnte Ausgleich (94.). Ein weiterer Treffer gelang den Heimischen nicht, somit endete die Partie mit einem gerechten 1:1.

Nach der Partie war die Enttäuschung bei Söchau/Fürstenfeld II natürlich groß, schließlich hatte man sich den Sieg und die Chance auf den Klassenerhalt erhofft. Der direkte Konkurrent aus Sinabelkirchen kann trotz des späten Ausgleichs etwas erleichtert nach Hause fahren. Doch der vorletzte Tabellenplatz bleibt weiter bestehen - es warten zwei schwere Spiele auf "Siniwelt".

Fürstenfelds Zweitbesetzung wird trotz des bitteren Abstiegs nächsten Sonntag (17 Uhr) in St. Peter am Ottersbach gastieren - zeitgleich empfangen die Jungs aus Sinabelkirchen den SVU Wolfsberg im Kellerduell, ein Sechs-Punkte-Spiel.

Sportklub Fürstenfeld: "Wir machen gemeinsam mit unserer Zwara erst Mal einen Schritt zurück, um mit einer noch jüngeren KM II in der Gebietsliga Erfahrung zu sammeln und Fuß zu fassen - die Unterliga Süd mit ihren vielen starken Spielern war dennoch eine absolut lehrreiche Zeit, woran alle Beteiligten wachsen konnten.

Kopf hoch Jungs! Wir sind stolz auf euch!"





Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfeld II : SV Sinabelkirchen - 1:1 (0:0)

94 Moritz Franz Jost 1:1

61 Christopher Ober 0:1

Bericht: JN





Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.