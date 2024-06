TUS St. Stefan/R. macht dank Schutte-Dreierpack Dutzend an Saisonsiegen voll

Details Dienstag, 04. Juni 2024 22:10

Der TUS St. Stefan im Rosental hat sich in der 25. Runde der Unterliga Süd gegen den SV ALAS Sturm Klöch mit 3:1 durchgesetzt. Ein packendes Spiel, das vor allem durch einen Dreierpack von Lorenz Schutte geprägt wurde, bescherte den Gastgebern, die das Dutzend an Saisonsiegen vollmachten, am Dienstagabend einen verdienten "Dreier".

Schutte bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach 15 Minuten erzielte Lorenz Schutte das erste Tor des Abends mit einem präzisen Kopfball. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern einen deutlichen Schub. Kurz darauf kam der SV zu einer guten Gelegenheit nach einem Freistoß von Josip Stignjedec, konnte diese aber nicht nutzen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte St. Stefan mehrere Chancen, die Führung auszubauen, darunter ein Kopfball von Kilian Seebacher in der 39. Minute, der von Gästegoalie Tobias Steger bravourös gehalten wurde. Doch kurz vor der Halbzeitpause erzielte Schutte seinen zweiten Treffer des Abends per Elfmeter. Mit einem 2:0 für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

"Man of the Match" macht Sack zu - Gäste am Ende nur noch zu neunt

Nach der Pause versuchte der SV Sturm Klöch, das Spiel zu drehen und drückte auf den Anschlusstreffer. In der 56. Minute war es dann soweit: Damir Dedic verwandelte einen Strafstoß zum 2:1 und brachte die Gäste wieder ins Spiel. die folgenden Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten.

In der 65. Minute kamen die Heimischen zu einer dreifachen Chance, doch Steger im Tor der Gäste zeigte erneut eine starke Leistung und verhinderte Schlimmeres. Das Match stand auf Messers Schneide, doch in der 76. Minute war es abermals Schutte, der mit seinem dritten Treffer den Sack zumachte. Ein Abwehrfehler der Gäste ermöglichte dem Angreifer diese Chance, die er souverän nutzte.

In den letzten Minuten versuchte der SV alles, um das Unmögliche möglich zu machen. In der 85. Minute wurde der vermeintliche Anschlusstreffer von Schiedsrichter Binder nicht anerkannt, was bei den Gästen für Unmut sorgte. Kurz vor Schluss vergab Kapitän Denis Barbic eine weitere Gelegenheit.

In der Nachspielzeit erhitzten sich die Gemüter Nemanja Boljanovic und Luka Madon sahen jeweils die Ampelkarte, sodass der SV die Partie nur zu neunt beenden musste. Mit dem Schlusspfiff stand der 3:1-Sieg des TUS St. Stefan im Rosental fest, der vor allem dank der überragenden Leistung von Lorenz Schutte verdient war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sebastian Wohlkinger (11060 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sebastian Wohlkinger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

