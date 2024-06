SVU Wolfsberg kämpft sich zu einem 2:2-Unentschieden gegen Tus St. Peter/O.

In der 26. Runde der Unterliga Süd (STMK) trennten sich SVU Wolfsberg und Tus St. Peter/O. mit einem 2:2-Unentschieden. Nachdem die Gäste bereits früh in Führung gegangen waren, zeigte die Heimmannschaft eine beeindruckende Aufholjagd. Trotz einer Roten Karte gegen den Torwart von Tus St. Peter/O. und intensiven Schlussminuten endete das Spiel ohne Sieger.

Blitzstart der Gäste mit früher Führung

Schon in der 15. Minute gingen die Gäste aus St. Peter/O. in Führung. Dobaj Stas traf aus acht Metern zum 0:1 und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße. Nur sieben Minuten später konnte Tus St. Peter/O. erneut jubeln. Nach einer flachen Hereingabe war es Mitja Mauko, der das verdiente 2:0 für die Gäste erzielte und damit die Weichen für einen möglichen Auswärtssieg stellte.

SVU Wolfsberg fand zunächst schwer ins Spiel. In der 25. Minute hätte Luka Lamac die Führung für die Gäste weiter ausbauen können, als er allein auf den Torwart der Heimmannschaft zulief, jedoch knapp über das Tor schoss. Nur sieben Minuten später zeigten die Hausherren dann erstmals ihre Offensivqualitäten: Eine Flanke von Stefan Rohrer verfehlte nur knapp das gegnerische Tor.

Doch in der 35. Minute gelang dem SVU Wolfsberg der wichtige Anschlusstreffer. Denis Cekovski spielte in den Strafraum zu Zilic, der den Ball rechts unten in die Ecke einschoss. Mit diesem Tor keimte neue Hoffnung bei den Gastgebern auf. Zur Halbzeit stand es somit 1:2, und die Hausherren konnten sich berechtigte Hoffnungen auf eine Aufholjagd machen.

Aufholjagd und dramatisches Ende

Die zweite Halbzeit begann ähnlich turbulent wie die erste. In der 51. Minute fiel der Ausgleich für die Hausherren: Nach einem perfekten Zuspiel von Adraz Fridrih netzte erneut Edin Zilic zum 2:2 ein. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften suchten nun den Weg nach vorn, um die Partie für sich zu entscheiden.

SVU Wolfsberg hatte in der 56. Minute die große Chance, in Führung zu gehen, als Maximilian Weber eine Vorlage von Adraz Fridrih nicht verwerten konnte. In der 66. Minute kam es dann zu einer numerischen Unterzahl für den Gast: Der Torwart von Tus St. Peter/O., Alen Grusovnik, erhielt nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte.

Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es SVU Wolfsberg nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 69. Minute hielt der neue Torwart der Gäste einen Freistoß und zeigte damit seine Klasse. Als das Spiel in die Schlussphase ging, blieb es spannend. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hielt André Absebger einen Schuss von Tus St. Peter/O. und bewahrte sein Team damit vor einer Niederlage.

Nach einer sechsminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab. Mit einem Endstand von 2:2 trennten sich SVU Wolfsberg und Tus St. Peter/O. und teilten sich die Punkte. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für ein unterhaltsames und spannendes Fußballspiel zum Saisonabschluss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Steve (1895 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Steve mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.