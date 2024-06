SU Straden dreht Spiel gegen SV Sinabelkirchen - aus 0:2 wird 6:2!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 21:54

In einem unterhaltsamen Spiel der Unterliga Süd (STMK) drehte SU Straden einen frühen Rückstand gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen in einen beeindruckenden 6:2-Sieg. Straden bewies bemerkenswerte Moral und sicherte sich den dritten Tabellenrang.

Straden feiert den 16. Saisonsieg - die Jungs blicken auf eine starke Saison zurück





Blitzstart für SV Sinabelkirchen

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, ging SV Sinabelkirchen in Führung. Bereits in der dritten Spielminute brachte David Mondovics die Gäste mit 0:1 in Front. Nur acht Minuten später konnte Christopher Ober die Führung auf 0:2 ausbauen (11.). SV Sinabelkirchen startete somit furios und stellte die Heimmannschaft vor eine schwierige Aufgabe.

Doch SU Straden ließ sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 38. Minute setzte Tadej Lukman ein erstes Zeichen und verkürzte mit einem Treffer auf 1:2. Dies war der Weckruf, den die Heimmannschaft brauchte, um das Blatt zu wenden.





SU Straden übernimmt das Ruder

Kurz nach Wiederbeginn gelang Michael Reicht der wichtige Ausgleichstreffer zum 2:2 (54.). Dies markierte den Beginn einer beeindruckenden Aufholjagd.

Nur neun Minuten später brachte Philipp Winkler SU Straden erstmals in Führung. Sein Tor in der 63. Minute zum 3:2 drehte das Spiel endgültig zu Gunsten der Gastgeber. Elyas Artjom Afaunov legte gleich nach und erhöhte auf 4:2 (68.). SU Straden war nun nicht mehr zu stoppen und zeigte eine überragende Leistung.

Michael Reicht traf erneut und baute die Führung auf 5:2 aus (79.). Den Schlusspunkt setzte Tobias Mencigar, der in der 82. Minute das sechste Tor für SU Straden erzielte und damit den Endstand von 6:2 markierte. Die Gäste hatten in der zweiten Halbzeit keine Antwort auf die offensive Power der Heimmannschaft.

Straden schoss nicht nur ein halbes Dutzend an Toren, sondern sicherte sich mit dem Heimsieg den starken dritten Platz. "Siniwelt" wird letztendlich Elfter und hat nichts mit dem Abstieg zu tun.



Aussendung SU Straden:

"Die SU BUND Straden beendet mit einem Heimspiel-Erfolg auf Tabellenplatz 3 die Meisterschaft 2023/24"





Aufstellungen

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Philipp Winkler, Thomas Reicht, Tobias Hirtl, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Marco Paulitsch, Elyas Artjom Afaunov, Gernot Ranftl (K), Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Tim Litrop, Leon Winkler, Christoph Gmeiner, Manuel Wonisch

Trainer: Johann Bez





SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: Gernot Novak - Filip Kos, Oliver Graßmugg, Christopher Ober, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Matthias Samuel Pfeifer (K) - Martin Pfeifer, Georg Rabl

Ersatzspieler: Fabio Juri, Alexander Erwin Hofbauer, Ziga Slavicek, Manuel Ertl, Georg Maier, Andreas Mild

Trainer: Oliver Graßmugg



Foto: Straden

Bericht: JN





Unterliga Süd: SU Straden : SV Sinabelkirchen - 6:2 (1:2)

82 Tobias Mencigar 6:2

79 Michael Reicht 5:2

68 Elyas Artjom Afaunov 4:2

63 Philipp Winkler 3:2

54 Michael Reicht 2:2

38 Tadej Lukman 1:2

11 Christopher Ober 0:2

3 David Mondovics 0:1

