Flavia-Präsident Stradner nach dem versuchten Spielerstreik: "Wir lassen uns von niemanden erpressen!"

Details Mittwoch, 13. März 2024 21:47

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt - nämlich am Anfang dieser Woche - herrschte beim Traditionsverein SV Flavia Solva heller Aufruhr. Einige Spieler waren mit der Arbeit von Coach Udo Kleindienst nicht mehr zufrieden und drohten mit Spielerstreik. Nach einer intensiven Aussprache hat sich Präsident und Bgm. Peter Stradner eingeschalten und die Angelegenheit bestmöglich im Sinne des Vereins gelöst. Ob es für die besagten Spieler auch Strafen gibt - das wurde uns leider nicht verraten - es darf aber damit gerechnet werden.

Nach dem misslungenen Putsch ist der Verein nun wieder eine Einheit

Ein Spielerstreik wurde angedroht

Vor einer Woche liefen beim Vorstand des südsteirischen Traditionsvereins SV Flavia Solva die Telefone heiß. Einige Spieler hatten sich - nach etlichen Zusammenkünften in der Kantine - zusammengeschlossen und wollten Coach Udo Kleindienst stürzen. Sie wären mit seinen Trainingseinheiten und Methoden nicht mehr zufrieden. Auch andere lapidare Gründe wurden angeführt. Eigentlich unglaubliche Vorwürfe, hat sich doch der Klub im Herbst inmitten der vielen hochbudgetierten Vereine immer teuer verkauft und den Herbst am passablen siebten Tabellenplatz abgeschlossen. Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein, denn am kommenden Wochende startet die Frühjahrsmeisterschaft.

Wie es dazu kam, dass sich einige Spieler gegen ihren Trainer stellten darf nur vermutet werden, da keiner ein offizielles Statement abgeben wollte. Scheinbar war der Unmut einiger Akteure über die Nichtberücksichtung in der ersten Elf (oder was auch immer) so groß, dass versucht wurde auf diesem Weg Stimmung gegen die Flavia-Legende Kleindienst aufzubauen. Früher hätten solche Spieler mehr trainiert und so versucht einen Platz in der Stammelf zu erkämpfen. Scheinbar ist die heutige Generation der Fußballer anders gestrickt.

Präsident Peter Stradner mit Udo Kleindienst bei der 70Jahre Feier des Klubs

Der Vertrag mit Udo Kleindienst wurde weiter verlängert und wird auch nicht aufgelöst

Präsident Peter Stradner, der sich ansonsten nicht in den operativen Bereich des Vereins einmischt, musste also in die Bresche springen und ein Machtwort sprechen. Mit den Spielern und dem Trainer wurden klärende Gespräche geführt. Jetzt ist alles wieder gut - man freue sich auf das Eröffnungsspiel gegen den USV Hengsberg. Die Verantwortlichen haben aber dennoch ein richtungsweisendes Zeichen gesetzt und den Vertrag mit dem Coach weiter verlängert. Und - es gibt einen neuen Kapitän im Team.

Statements:

Peter Stradner, Flavia-Präsident:

"Wir lassen uns von niemanden unter Druck setzen oder gar erpressen. Wir arbeiten stets lösungorientiert - das ist uns auch in diesem Fall gelungen. Wir haben unsere Planung auf fünf Jahre angelegt und werden jetzt mit Sicherheit nichts daran ändern."

Udo Kleindienst, Flavia-Coach:

"Ich habe in meiner Karriere schon einige Meistertitel erreicht. Aber diese Wertschätzung von meinem Herzensverein, speziell von den Verantwortlichen in der Marktgemeinde Wagna mit Bgm. und Präsident Peter Stradner und Vizebgm. Karl Ritter, habe ich noch bei keinem Klub erleben dürfen. Wir ziehen alle an einem Strang. Der Verein steht im Vordergrund und nicht persönliche Befindlichkeiten einzelner Spieler. Ich bin aber froh, denn wir haben uns jetzt alles ausgeredet und können voll motiviert in die Meisterschaft starten. Denn mit dem USV Hengsberg empfangen wir einen unangenehmen Gegner, der um den Titel mitspielt."

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.