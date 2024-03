Das ist der neue Trainer des USV Hengsberg

Erst am Sonntag berichteten wir darüber, dass sich der USV Hengsberg von Trainer Gerald Tödtling getrennt hat. Durchaus gewagt, so wenige Tage vor Meisteschaftsrestart in der Unterliga West. Nun wurde der neue Coach präsentiert. Und es ist kein Unbekannter, sogar ein ehemaliger Profi-Kicker des GAK. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Franz Almer ist der neue Trainer in Hengsberg. "Mit Franz Almer dürfen wir euch unseren neuen Trainer vorstellen. Der ehemalige Fußballprofi übernimmt ab sofort das Traineramt beim USV Kötz-Haus Hengsberg", heißt es vom Verein. „Franz Almer gilt als ausgewiesener Fußballexperte und ist für unsere jetzige Situation der richtige Mann für das Traineramt“, so Obmann Franz Klement.