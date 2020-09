Heimniederlage: Hengsberg entführt drei Punkte aus Ragnitz

Details Sonntag, 06. September 2020 10:11

In der Unterliga West kam es beim Derby zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften USV Glasmetall Temmel Ragnitz und dem USV Hengsberg. Gespielt wurde in der Julius-Meinl-Arena in Ragnitz vor rund 150 Besuchern. Den Zusehern wurde ein rassiges und schnelles Fussballspiel geboten, das mit Hengsberg einen würdigen und verdienten Sieger fand. Schiedsrichter der Partie war Vedad Emso. Die von vielen unterschätzen Hengsberger haben im Titelkampf sicher ein Wort mitzureden, aber auch Ragnitz ist noch nicht ganz abzuschreiben.

Der Ragnitzer Trainer Kliton Bozgo musste seine Elf etwas umbauen, denn Herolind Osaj sowie Alexander Pototschnik waren verletzt und auch Jakob Schlögl noch immer nicht spielfähig. Auf der Gegenseite konnte Coach Mitja Emersic aus den Vollen schöpfen, schickte die siegreiche Elf vom Auftaktspiel auf das Spielfeld. Von Beginn an entpuppten sich die Gäste als ein kompaktes Team, welches die Formationen nahezu blind und automatisiert verschoben und auch prächtig zusammen und vor allem flüssig wie auch schnell kombinierten. Bereits nach acht Spielminuten gingen die Gäste durch einen Freistoßtreffer von Niko Vajda in Führung.

Nach 14 Minuten lag der USV Hengsberg bereits mit 0:2 in Führung.

Bei diesem Freistoß, etwa einen Meter zentral vom Sechzehner entfernt, erwarteten die Ragnitzer in der Mauer wohl einen hoch angetragenen Ball und sprangen daher auch entsprechend in die Höhe bzw. auseinander, doch der Schütze schoss flach aufs Tor, der Ball trudelte durch und überraschte auch dadurch den chancenlosen Tormann Rene Artic. Beim 0:2 gelang den Gästen ein langer Longline-Pass auf die rechte Seite, Stefan Sackl schnappte sich die Kugel, gewann das Laufduell gegen seinen Gegenspieler und konnte mit einem harten Schuss vom rechten Strafraumeck in die rechte Ecke den gastgebenden Tormann abermals bezwingen (14.). Hengsberg war jetzt die dominierende Mannschaft, hatte es mehrmals auf den Beinen, den Sack zuzumachen. Die Gastgeber gaben aber nie auf, die Versuche in die Angriffszone zu gelangen, blieben aber erfolglos. Nach dem Halbzeitwechsel waren die Gäste klar besser und waren dem dritten Treffer wesentlich näher als die Ragnitzer einem etwaigen Anschlusstreffer. Dennoch, kamen die Heimischen über den Kampf auch nun vermehrt fast gleichwertig ins Spiel und so gelang auch der erste Treffer. Jan Elsnik setzte sich über halblinks wuchtig durch und schoss mächtig von etwa 20 Metern aufs Tor und der Ball zog halbhoch in die linke untere Ecke ein (80.). Die Heimelf drückte nun vehement nach, die Gäste verlagerten ihr Spiel aufs Kontern.

Ragnitz kämpfte, aber Hengsberg gab das Spiel nicht mehr aus der Hand und siegte verdient.

Kurz vor Spielende belohnte der Fussballgott die gute Leistung von Hengsberg, ein gefährlicher Kopfball von Gregor Vracko konnte auf der Linie von einem Verteidiger weggeköpft werden und so blieb es beim 1:2 Sieg für die Auswärtsmannschaft aus Hengsberg. In der nächsten Runde gastiert Ragnitz in Ligist, Hengsberg empfängt einen schweren Brocken. Zu Gast im Hengsberger Stadion ist Titelmitfavorit Lannach.

USV RAGNITZ - USV HENGSBERG 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (8. Vajda), 0:2 (14. Sackl), 1:2 (80. Elsnik)

Stimmen zum Spiel:

Sascha Ambroß, Spieler Ragnitz:

"Wir haben uns die beiden Gegentore heute selber gemacht. Wir haben leider das Tor zu spät gemacht, sonst wäre es eventuell noch in die andere Richtung gegangen."

Stefan Sackl, Spieler Hengsberg:

"Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten Hälfte ist das Spiel ein bisschen dahingeplätschert. Wir wussten, dass es in Ragnitz schwer wird und freuen uns natürlich über die drei Punkte."

by René Dretnik

