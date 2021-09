Partie gedreht: Tus St. Veit/S. bezwingt Ragnitz mit 2:1

Details Sonntag, 26. September 2021 06:53

Vor 230 Besuchern in der Vulkanlandarena lieferten sich der TuS St. Veit in der Südsteiermark und der USV Glasmetall Temmel Ragnitz ein heißes Duell. Nach schnellem Rückstand drehten die Hausherren binnen sieben Minuten die Partie und setzten sich am Ende mit 2:1 durch.

Heißes Duell: Daniel Giegerl (St. Veit) gegen Denis Toplak (Ragnitz)

Trotz stark dezimierten Kaders holte St. Veit einen Rückstand auf

Die vom Verletzungspech geplagten Hausherren, auf der Bank konnten nur zwei Spieler Platz nehmen, verzeichneten die erste Möglichkeit in dieser Begegnung: Marko Panikvar fand aber im Ragnitzer Schlussmann Aljaz Pungartnik seinen Meister (12.). Nur fünf Minuten später (17.) wurde Thomas Tauss im Mittelfeld angespielt - er dribbelte drei Gegenspieler aus und zog vom 16er ab - der Ball schlug im linken unteren Eck ein und es stand 0:1 für die Gäste. St. Veit kämpfte sich aber zurück - nach einem Doppelpass mit Panikvar setzte Fabio Schantl einen Schuss von der Strafraumgrenze ab und brachte seinem Team den 1:1 Ausgleich. Die Gastgeber wurden jetzt stärker und machten den Sack schnell zu - ein schöner Volley von Robert Kurez führte zum 2:1 (39.). Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Im zweiten Durchgang verzeichneten beide Mannschaften einen Stangenschuß

In der zweiten Halbzeit besannen sich die Gäste wieder auf ihre Stärken und setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die beste Möglichkeit hatte Denis Toplak - sein blitzschneller Drehschuss in Minute 53 klatschte nur an den Pfosten. Die Hausherren verlegten ihr Spiel aufs Kontern und hätten in der 56. Minute noch ein Tor erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Nach einem Fehlpass in der Hintermannschaft der Auswärtigen stand Kurez plötzlich mutterseelenallein vor dem Ragnitzer Gehäuse - sein Schuss wurde von einem Verteidiger geblockt - der Ball klatschte an die Stange. Bis zum Schlusspfiff fielen keine Treffer mehr - TuS St. Veit in der Südsteiermark freute sich am Ende über den Heimdreier. Mit diesem Sieg befindet sich St. Veit weiter auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. Ragnitz konnte die Mini-Serie von drei Siegen nicht ausbauen.

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – USV Ragnitz, 2:1 (2:1)

17 Thomas Tauss 0:1

32 Fabio Schantl 1:1

39 Robert Kurez 2:1

Stimme zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

"Das war ein wichtiger Sieg gegen einen starken Gegner. Wir haben es nicht geschafft, den Sack früher zuzumachen. Ragnitz blieb immer brandgefährlich. Gratulation an unsere Mannschaft für den Kampfgeist."

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

"Schade um diese Partie, denn wir hätten sie wohl zumindest mit einem Remis beenden können. Unsere 20 bis 25 schwachen Minuten in der ersten Spielhälfte brachten den Umschwung zu Gunsten der kämpferisch einfach tadellosen Hausherren. Aber es gibt ja noch ein Retourmatch in Ragnitz!"

Foto: Elisabeth Tappler

