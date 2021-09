Die Serie hält: Bad Schwanberg siegt gegen Lannach und bleibt weiterhin ohne Niederlage

Details Samstag, 25. September 2021 20:47

Ein Tor machte den Unterschied – Bad Schwanberg siegte mit 2:1 gegen SV Lannach. Mit einem Mann weniger war Bad Schwanberg zwar nicht überzeugend, holte aber dennoch die drei Punkte und bleibt dem Tabellenführer weiter auf den Fersen. Lannach vollbrachte wieder einmal das Kunststück, als bessere Mannschaft zu verlieren.

Christian Kluge (hier noch im Dress des DSC) führte den SV Bad Schwanberg zum Sieg

Lannach hadert wieder einmal mit der Chancenverwertung

Nach dem tollen Auftritt in der vergangenen Woche gegen den Leader Tillmitsch wollte der SV Lannach auch gegen den SV Bad Schwanberg ein tolles Match abliefern. Und wie auch in den letzten Spielen war Lannach von Beginn an erpicht, die schnelle Führung zu erzielen. Zwei Weitschüsse der Heimischen landeten aber neben dem Tor. Die Gäste machten es besser: Christian Kluge hämmerte den Ball in der neunten Minute ins Tor und machte das 0:1 perfekt. Nach kurzer Schockstarre versuchten es die Hausherren weiter, kamen aber nie zum Erfolg. In der 29. Minute wurde der Bad Schwanberger Fabian Neuhold mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche geschickt - es änderte aber nichts am Spielgeschehen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der Spielstand unverändert - mit dem 0:1 ging es in die Kabinen.

Bad Schwanberg muss 70 Minuten mit einem Mann weniger spielen

Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her - Lannach wollte schnell den Ausgleich erzielen. Bad Schwanberg stand hinten aber völlig dicht und spielte die Bälle lange und weit nach vorne - nur raus aus der Gefahrenzone. In der 73. Minute baute Bad Schwanberg den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Nico Kaiser beförderte den Ball in der 73. Minute nach einem Korner ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Liridon Tafolli in der 89. Minute fiel zu spät und änderte nichts mehr am Auswärtsdreier für Bad Schwanberg. Die Ehmann-Elf setzte sich auch gegen den SV Lannach durch und bleibt weiter ungeschlagen. Der SV Grapos Lannach ist nach vier sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während der SV Bad Schwanberg mit insgesamt 18 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV Bad Schwanberg, 1:2 (0:1)

9 Christian Kluge 0:1

73 Eigentor durch Nico Kaiser 0:2

89 Liridon Tafolli 1:2

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Wenn du kein Glück hast, dann kommt das Pech auch noch dazu. Der Spielverlauf bleibt uns treu. Schwanberg ist unser aggressives Spiel durchgehend mit weiten Bällen umgangen, daher hatten wir nicht den gewünschten Zugriff. Unsere Vielzahl an Chancen im ersten Durchgang werden wieder, so wie in den Spielen zuvor, vergeben und Schwanberg haut die Kugel einfach nach vorne! Meine Jungs tun mir leid, sie trainieren sehr gut, setzen im Spiel vieles um, belohnen sich aber nicht. Wir werden im Training noch konzentrierter arbeiten - wir müssen es einfach erzwingen - der Erfolg muss einmal einkehren!"

Ewald Alker, sportlicher Leiter Bad Schwanberg:

"Nach dem frühen Ausschluß war es natürlich nicht leicht für uns. Wir hatten dennoch die zwingenderen Chancen und haben uns den Sieg mehr als verdient!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

