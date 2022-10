Geschenke verteilt: Gleinstätten entpuppt sich als gastfreundlich

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 13:24

Im Nachtragsspiel zur Runde 9 in der Unterliga West empfing der SV Tondach Gleinstätten den FC G & P Energietechnik Ligist zum Duell. Jedoch zeigten sich die Hausherren bei dieser Partie zu wenig energisch um gegen wacker kämpfende ersatzgeschwächte Gäste zum vollen Erfolg zu kommen. Am Ende muss sich der Titelanwärter mit einem 1:1 Unentschieden begnügen.

Tadej Zagar-Knez vergab einen Elfmeter traf aber sieben Minuten später zum 1:0

Die Partie startete gleich mit einer Schrecksekunde für die Hausherren - Luca Cuscito spielte einen Rückpass - der fast im eigenen Tor landete (1.). Trotz des Fehlens zweier Leistungsträger waren die Gäste sehr aktiv, aus einem Befreiungsschlag entwickelte sich ein Konter, bei dem aber Matthias Repic den Ball nicht richtig mitnehmen konnte (3.). Nach 15 Minuten übernahm Gleinstätten die Kontrolle und produzierte Chancen am laufenden Band - Sebastian Zier und Tadej Zagar-Knez scheiterten aber am guten Ligister Schlussmann Lukas Schmelzer-Schelch. Bis zum Pausenpfiff flachte die Partie ein wenig ab - mit dem 0:0 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel waren wieder die Herrmann-Elf am Drücker, nach einem Vorstoß in die Ligister Box pfiff der Unparteiische Elfmeter (52.). Zagar-Knez legte sich den Ball zurecht, zog ab - er traf aber nur den Pfosten - es blieb beim 0:0. In MInute 59 machte es der Gleinstättner Stürmer besser, nach einer Flanke von Konstantin Kamnig versenkte er den Ball im Netz und stellte die 1:0 Führung für sein Team her. Anstatt noch einen Gang raufzuschalten, beließen es die Heimischen jetzt beim Verwalten des Ergebnisses und wurden dafür auch bestraft:

Ligist erkämpfte sich ein Unentschieden

Nach einem schlechten Klärungsversuch der Gleinstättner Abwehr übernahm Mihael Grigic den Ball direkt und es klingelte im Kasten zum 1:1. Bis zum Schlusspfiff kamen beide Mannschaften noch zu ihren Möglichkeiten, der Spielstand blieb aber unverändert - die beiden Kontrahenten teilten sich die Punkte. Ein weiterer Rückschlag für die titelambitionierten Gleinstättner, die sich mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen hätten können. Der Gegner darf sich über den Punktegewinn beim Favoriten freuen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Wir haben uns den Punkt nach den Verletzungen von Kapitän Repic und Capretti in der ersten Halbzeit teuer erkämpft Das war ein super Fight, wir hatten beim Elfmeter aber auch etwas Glück. Hinten hinaus wären wei gute Chancen zum Sieg da gewesen. Aber ein Unentschieden in Gleinstätten gegen einen Titelanwärter kann für unsere junge Mannschaft allemal als toller Erfolg gewertet werden!"

SV TONDACH GLEINSTÄTTEN - FC G & P ENERGIETECHNIK LIGIST 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (59. Zagar-Knez), 1:1 (63. Grgic)

Tondachstadion; Gleinstätten; 150 Besucher; Edlinger - Bognar - Kresche

Startformationen:

SVU Tondach Gleinstätten: Adnan Adilovic - Luca Cuscito, Adrijan Sac, Leon Koller, Sebastian Zier (K) - Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, Peter Puster, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig - Emil Novi

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Oliver Blumauer, Raphael Appler, Rene Kollmann - Patrick Hutter, Matthias Lackner, Mihael Grigic, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber

by René Dretnik

Foto: SV Gleinstätten/Zwetti