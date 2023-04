UFC Söding bleibt in der Rückrunde ohne Sieg - Bad Gams gibt die rote Laterne ab

Details Sonntag, 23. April 2023 18:34

Mit 0:2 verlor UFC Söding am vergangenen Samstag zu Hause gegen SC Bad Gams. UFC TEAM Strommer Söding war im Hinspiel gegen Bad Gams zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Andreas Ehmann verwertete einen Elfmeter

Der UFC Söding geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Simon Zirngast das schnelle 1:0 für den SC hagebau Wallner Bad Gams erzielte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Andreas Ehmann das 2:0 nach (41.). Ere verwertete einen Strafstoß. Den Grundstein für den Sieg über UFC TEAM Strommer Söding legte SC Bad Gams bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Verdiente Führung! Söding hat die Möglichkeiten, aber Bad Gams nützt sie! Marco Godl, Ticker-Reporter

Die Rückrunde verlief für das Heimteam bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte die Elf von Wolgang Walcher noch kein einziges Mal. Der Aufsteiger hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Södingern das Problem. Erst 19 Treffer markierte UFC Söding – kein Team der Unterliga West ist schlechter. Nun musste sich der UFC TEAM Strommer Söding schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von UFC Söding wird immer größer. Gegen Bad Gams verlor UFC TEAM Strommer Söding bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Durch diesen Erfolg verließ SC hagebau Wallner Bad Gams den letzten Tabellenrang. Fünf Siege, ein Remis und 13 Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

UFC Söding tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Grapos Lannach an. Zwei Tage später empfängt SC Bad Gams SV TIBA Austria Dobl.

Stimme zum Spiel:

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"Das war ein verdienter Sieg für uns. WIr haben nichts zugelassen und sind sehr diszipliniert aufgetreten. Der Sieg geht absolut in Ordnung, da wir noch weitere Möglichkeiten ausgelassen haben. Gratulation an meine Mannschaft."

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SC hagebau Wallner Bad Gams, 0:2 (0:2)

41 Andreas Ehmann 0:2

8 Simon Zirngast 0:1

Aufstellungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Oskar Groß (HZ Raudner), Kevin Schriebl (81. Hodzic), Markus Leitner, Florian Kollmann (HZ Winterleitner) - Christian Schmölzer, Wolfgang Walcher (61. Zöhrer), Phillip Thalhammer (K) - Bastian Holzer, Dominik Thalhammer, Dominik Kollmann

SC hagebau Wallner Bad Gams: Daniel Kinzer - Nic Hechtfisch, Philipp Koch (HZ Radat)- Miha Zajc, Martin Gosch, Lukas Melnizky, Hannes Oswald (82. Lamprecht), Lovro Sarlija (58. Schipfer) - Simon Zirngast (69. Dengg), Rok Koren, Andreas Ehmann (82. Ganster)

by René Dretnik

