Tkalcic belohnt SV Lannach – und schockt Bad Schwanberg

Details Dienstag, 18. April 2023 23:19

Durch ein 2:1 holte sich SV Grapos Lannach in der Partie gegen SV Bad Schwanberg drei Punkte. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bad Schwanberg hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Hannes Reinmayr holt mit seinem SV Lannach drei Punkte gegen Bad Schwanberg

Bad Schwanberg ging in Führung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Es deutete alles auf einen gelungenen Trainereinstand von Neo-Coach Jerko Grubisic hin. Gal Podlesnik markierte per Flachschuss in der fünften Minute die Führung. Der SV Lannach zeigte sich wenig beeindruckt und hatte postwendend die adäquate Antwort parat. In der siebten Minute schlug Alexander Christof mit dem Ausgleich zurück. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

In der zweiten Spielhälfte ging es Schlag auf Schlag: Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts und produzierten gute Tormöglichkeiten. Dass SV Grapos Lannach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Igor Tkalcic, der in der 81. Minute zur Stelle war und eine Apraller über die Linie beförderte. Schließlich sprang für die Gastgeber gegen SV Bad Schwanberg ein Dreier heraus.

Lannach ist jetzt am neunten Rang

SV Lannach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. SV Grapos Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Bad Schwanberg holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der Niederlage belegt SV Bad Schwanberg weiterhin den siebten Tabellenplatz. Bad Schwanberg verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Der SV Lannach hat die Krise von SV Bad Schwanberg verschärft. Bad Schwanberg musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen - der neue Trainer soll es richten.

Schon am Samstag ist SV Grapos Lannach wieder gefordert, wenn man bei TuS Groß St. Florian gastiert. Für SV Bad Schwanberg geht es schon am Samstag weiter, wenn man 1. FC Leibnitz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Marco Bretterklieber, sportlicher Leiter Lannach:

Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Aufgrund einer Vielzahl an vergebenen Chancen wäre mehr drinnen gewesen. Für uns waren das wichtige drei Punkte, wir konnten uns ein wenig von hinten absetzen und uns Luft in Richtung Mittelfeld verschaffen."

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Wir konnten die fünf Ausfälle nicht kompensieren. Wir waren heute am Limit, mehr war nicht möglich. Ich bin trotzdem nicht unzufrieden, bis zur 80. Minute haben wir gut mitgehalten. Haben selber zwei Chancen vergeben, die Gegentreffer fielen leider aus Kontern. Ich gratuliere dem SV Lannach, das war trotz allem ein verdienter Sieg."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV Bad Schwanberg, 2:1 (1:1)

81 Igor Tkalcic 2:1

7 Alexander Christof 1:1

5 Gal Podlesnik 0:1

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Paul Theodor Schaffler - Josip Cosic, Miha Simonic, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Benjamin Teuschler, Igor Tkalcic

Ersatzspieler: Mario Müller, Matthias Hofer, Nico Kaiser, Michael Rappel, Felix Schaffer

Bad Schwanberg: Matic Struc - Fabian Neuhold - Michael Schuster, Marcus Prattes, Christian Prattes-Kluge (K), Semir Alija, Nik Mrsic, Zan Levacic - Elias Veit, Kevin Waldbauer, Gal Podlesnik

Ersatzspieler: Jernej Ferk, Christopher Townsley, Maximilian Pressnitz

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei