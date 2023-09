St. Veit vs. Groß St. Florian: Acht Treffer - zwei Eigentore - ein Ausschluss und ein Triplepack von Markus Hüttler

Details Montag, 04. September 2023 20:17

Ein packendes Fußballspiel zwischen dem TUS MTD St. Veit am Vogau und dem TuS Groß St. Florian fand in der Vulkanlandarena statt. Die 400 Besucher sahen acht Treffer, zwei Eigentore einen groß aufspielenden Markus Hüttler und einen Ausschluss für die Gäste. Die drei Punkte blieben in St. Veit - Groß St. Florian musste mit einer Sechserpackung die Heimreise antreten.

St. Veit bleibt zuhause weiterhin ungeschlagen

Schützenfest in Hälfte eins

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gäste aus Groß St. Florian. Bereits in der 6. Minute erzielte Christopher Galli für die Gastgeber das 1:0. Nach einem Eckball landete der Ball an der Stange, der Spieler wollte klären und wuchtete die Kugel ins Kreuzeck - ein an und für sich schönes Tor - wäre es nicht im eigenen Gehäuse gelandet. Nur drei Minuten später, in der 9. Minute, glich Sebastian Stanzer für die Gäste aus. Er verwandelte einen Elfmeter nach einem Foul an ihm selbst.

Die Gastgeber standen weiter voll am Gas, setzten den Druck fort und erzielten in der 12. Minute das 2:1. Eine Flanke der Gastgeber wurde von Dominik Herzog ins eigene Tor gelenkt - ein unglückliches Eigentor - das zweite in diesem Spiel. In der 26. Minute erhöhte Markus Hüttler auf 3:1 für die Hausherren. Ein blitzschnell ausgeführter Freistoß überraschte die Abwehr der Gäste, und Hüttler zog volley ab.

Ausschluss für Alexander Muster wegen nicht korrekt sitzender Stutzen

Jetzt gingen die Wogen bei Alexander Muster (Groß St. Florian) hoch, er kritisierte lautstark und der Unparteiische Markus Pöllaubauer zeigte ihm dafür die gelbe Karte und beobachtete die zukünftigen Taten des verwarnten Spielers mit Argusaugen. Nur drei Minuten später holte ihn der Schiedsrichter zu sich und wies ihn darauf hin, dass seine Stutzen nicht ordnungsgemäß über die Knie gezogen waren. Er schickte den Spieler raus - der Spieler kam wieder rein - zu schnell für den Unparteiischen, der ihn daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz stellte (29.)

In Minute 43 ging das muntere Bestschießen weiter, Dominik Hackinger erhöhte per Kopf auf 4:1 für den TUS MTD St. Veit am Vogau. Auch bei diesem Treffer war die Abwehr der Gäste alles andere als sattelfest. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, profitierte Markus Hüttler von einem Missverständnis in der Abwehr der Gäste - ein Verteidiger spielte einen Rückpass auf seinen Torhüter - und Hüttler sprintete rein und schob den Ball ins leere Tor zum 5:1. Mit diesem beachtlichen Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es in die Kabinen.

Markus Hüttler traf dreimal

Im zweiten Durchgang schaltete die Bartl-Elf einen Gang zurück, trotzdem klingelte es noch einmal im Kasten der Florianer. In der 55. Minute erzielte Markus Hüttler sein drittes Tor des Tages und erhöhte auf 6:1. Die Gäste aus Groß St. Florian kämpften zwar tapfer und erzielten in der 75. Minute durch Sebastian Stanzer das 6:2, doch es war zu spät, um die Partie noch zu drehen. Das wäre dann schon einem Wunder gleichzustellen gewesen.

Am Ende siegte der TUS MTD St. Veit am Vogau souverän mit 6:2 vor heimischem Publikum und konnte sich über einen verdienten Sieg freuen.

TUS St. Veit am Vogau hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Mit diesem Sieg zog St. Veit/Vogau an Groß St. Florian vorbei auf Platz vier. Der Gast fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

TUS MTD St. Veit am Vogau tritt am kommenden Sonntag bei USV Kötz-Haus Hengsberg an, TuS Groß St. Florian empfängt am selben Tag SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Markus Hüttler, dreifacher Torschütze St. Veit:

"Ich freue mich über die drei Tore. Für mich ist es aber wichtiger, dass wir gewonnen haben. Denn siegen kann man nur als Mannschaft, einer alleine gewinnt kein Spiel."

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Von den sechs Gegentoren haben wir uns drei selber geschossen. Mit drei Eigentoren, einen saudummen Ausschluss und einem Schiedsrichter, der nicht ganz auf der Höhe war ist es unmöglich ein Spiel zu gewinnen, schon gar nicht in St. Veit! Es gibt aber auch positives - in der zweiten Halbzeit waren wir trotz Unterzahl Charakter gezeigt und einige Chancen erarbeitet. Gratulation an St. Veit, der Sieg war hochverdient."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – TuS Groß St. Florian, 6:2 (5:1)

75 Sebastian Stanzer 6:2

55 Markus Huettler 6:1

44 Markus Huettler 5:1

43 Dominik Hackinger 4:1

26 Markus Huettler 3:1

12 Eigentor durch Dominik Herzog 2:1

9 Sebastian Stanzer 1:1

6 Eigentor durch Christopher Galli 1:0

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Sebastian Schirnik, Tobias Walter, Maximilian Ringert, Angel Manuel Cano Arias, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Dominik Herzog, Simon Braunsar (K), Christopher Galli, Lovro Sincek, Patrick Pauritsch - Valentin Missethan, Alexander Muster, Moritz Bauer - Sebastian Stanzer



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Stefan Schneebacher, Valentin Temmel, David Aldrian, Maximilian Haas , MSc



Trainer: Dominik Haring

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

