Fünf Tore in 26 Minuten - Tag der offenen Tür bei Gralla gegen Söding

Details Samstag, 09. September 2023 11:44

SV RB Pichler Bau Gralla und UFC TEAM Strommer Söding boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. SV Gralla wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der Sieg war aber trotzdem mehr als glücklich.

Alle Tore fielen im ersten Durchgang

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Söding-Keeper Albert Ferk wollte den Ball wegschießen, Gian-Carlo Feiertag sprintete drauf, schnappte sich die Kugel und markierte in der zweiten Minute die Führung. Ein abgefälschter Freistoß von Alexander Zöhrer brachte dem UFC Söding in der 13. Minute den Ausgleich. Die Antwort folgte postwendend: Florijan Jezovita versenkte einen Freistoß im Tormanneck zum 2:1 16.).

Jetzt erst recht, dachte sich das Team von Patrick Steiner, das kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (22.). Ein unglaublicher Weitschuss ins Kreuzeck brachte das 2:2. Der Torschütze war erneut Zöhrer. In Minute 25 gab der Unparteiische nach einem Foul an Paul Pechmann einen Strafstoß - ein sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter René Feldbaumer. Dominik Nöst verwertete den Elfmeter (25.) und stellte auf 3:2.

Söding war in Hälfte zwei besser

Der Referee beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und SV RB Pichler Bau Gralla eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Allerdings fanden die Gäste Möglichkeiten zu Hauf vor, scheiterten aber immer wieder am großartigen Adil Adilovic. Am Ende feierte SV Gralla drei Punkte für das Klassement.

Gralla besetzt momentan mit acht Punkten den dritten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV RB Pichler Bau Gralla bei.

Wie gehts mit den Teams weiter?

UFC Söding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. UFC Söding ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von UFC TEAM Strommer Söding ist deutlich zu hoch. 15 Gegentreffer – kein Team der Unterliga West fing sich bislang mehr Tore ein.

Kommende Woche tritt SV Gralla bei SV Grapos Lannach an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt UFC TEAM Strommer Söding Heimrecht gegen die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Stimme zum Spiel:

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Wir sind so ehrlich, das war ein glücklicher Sieg. Nach 26 Minuten sind fünf Tore gefallen. Für die Zuschauer war diese Partie sicher interessant, für mich ist dieses Spiel eher in die Kategorie 'nervenaufreibend' gefallen. Wir nehmen die drei Punkte gerne an, denn mit derzeitigen Tabellensituation haben auch wird nichts zu verschenken. Denn jetzt kommen erst die hochkarätigen Gegner. Was wir haben, haben wir aber - das kann uns keiner mehr wegnehmen."

Patrick Steiner, Trainer Söding:

"Zwei Torschüsse für die Gegner, haben zu drei Toren geführt. Wir haben leider zwei Hunderter ausgelassen, waren aber in der zweiten Halbzeit klar besser. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht."

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – UFC TEAM Strommer Söding, 3:2 (3:2)

25 Dominik Noest 3:2

22 Alexander Zoehrer 2:2

16 Florijan Jezovita 2:1

13 Alexander Zoehrer 1:1

2 Gian-Carlo Feiertag 1:0

Aufstellungen:

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Patrick Brückler, Marijan Mestrovic, Nejc Podlesnik, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Gian-Carlo Feiertag, Philip Schleicher, Paul Pechmann, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K)



Ersatzspieler: Niko Klaric-Guner, Matic Ficko, Christian Ladinig, Lukas Walter, Jernej Leskovar, Daniel Sekularac



Trainer: Heinz Thonhofer

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Markus Leitner, Jakob Wölkart, Josef Strommer - Jonas Herler, Christian Schmölzer, Alexander Zöhrer (K) - Bastian Holzer, Lukas Ofner, Dominik Gollner, Dominik Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Stefan Hiebl, Oskar Groß, Morteza Rasuli, Sebastian Eisl



Trainer: Patrick Steiner

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal

