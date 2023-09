Doppelpack: Bizjak sichert 1. FC Leibnitz den Sieg in Ligist

Details Samstag, 09. September 2023 23:06

Das Spitzenspiel der Runde blieb hinter den Erwartungen. In einem von Taktik geprägtem Spiel ging der FC HG Haustechnik Ligist I mit 0:3 gegen 1. FC Leibnitz unter und büßte damit die Tabellenführung ein.

Der 1. FC Leibnitz überholt Ligist in der Tabelle

Doppelpack von Jaka Bizjak

Nach einem anfänglichen Abtasten gingen die Gäste mit der ersten Möglichkeit in Führung. Ein weiter Ball gelangte zu Mirza Malagic, dieser spielte die Kugel mit einem Querpass auf Jaka Bizjak und der Stürmer bescherte dem 1. FC Leibnitz das 1:0 (8.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelangte ein Stanglpass auf den Ligister Spielertrainer Jürgen Hiden, der Ball sprang ihm aber über den Rist und verfehlte sein Ziel. Mit dem 0:1 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Gastgeber ideenreich, versuchten durch verschiedenste Varianten zum Abschluss zu kommen - es wollte aber nicht gelingen. Ein Freistoß von Hiden verfehlte nur knapp sein Ziel (71.). Die Nachspielzeit hatte es dann in sich: Eine Kombination von Malagic und Bizjak führte zum 0:2 - diesmal trug sich aber Malagic in die Schützenliste ein (91.)

In Minute 94 bewies Marcel Musger mit einer wunderschönen Einzelaktion seine Klasse - übergab Bizjak die Kugel und der Torschütze zum 0:1 tanzte die Abwehr aus und setzte noch einen Treffer drauf (94.). Schlussendlich reklamierte 1. FC Leibnitz einen Sieg in der Fremde für sich und wies FC HG Haustechnik Ligist I in die Schranken.

FC Ligist ist mit zehn Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet.

Auch wenn die Tabelle zum aktuellen Saisonzeitpunkt noch recht aussageschwach ist: Mit dem Sieg gegen die Gastgeber freut sich 1. FC Leibnitz über den Sprung an die Spitzenposition. Die Offensive von 1. FC Leibnitz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC HG Haustechnik Ligist I war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits elfmal schlugen die Angreifer von 1. FC Leibnitz in dieser Spielzeit zu.

Die gute Bilanz von FC Ligist hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC HG Haustechnik Ligist I bisher drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Mit dem Sieg baute 1. FC Leibnitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte 1. FC Leibnitz drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

FC Ligist tritt am kommenden Samstag bei TUS MTD St. Veit am Vogau an, 1. FC Leibnitz empfängt am selben Tag SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

„Wir waren gegen Ligist sehr gut, sehr stabil, haben die zweiten Bälle gewonnen und haben wenig Spielaufbau zugelassen. Das war für uns ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben einen direkten Gegner geschlagen und sind jetzt voll dabei!“

Unterliga West: FC HG Haustechnik Ligist I – 1. FC Leibnitz, 0:3 (0:1)

94 Jaka Bizjak 0:3

91 Mirza Malagic 0:2

8 Jaka Bizjak 0:1

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Stefan Freisinger, Raphael Appler, Martin Schlatzer, Ing. David Hermann, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K)



Ersatzspieler: Markus Fraißler, Marco Hermann, Luca Starchl, Oliver Blumauer, Yuri Wundrak, Matthias Franz



Trainer: Jürgen Hiden

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Emanuel Wruss, Marcel Musger, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Florian Wohlmuther, David Scheucher, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, David Wünscher, Matthias Gottfried Labudik, Shirfan Hussain, Genild Deliu



Trainer: Ewald Klampfer

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

