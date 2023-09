Knapper Sieg: Konjic schießt SV Lannach zum Sieg bei SC Bad Gams

Details Sonntag, 10. September 2023 09:22

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SC hagebau Wallner Bad Gams und dem SV Grapos Lannach versprach von Anfang an eine spannende Begegnung zu werden, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht.

Gelb-Rote Karte für Trainer Posch

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos, aber keineswegs ereignisarm. Beide Mannschaften kämpften hart um die Kontrolle über das Spiel und zeigten eine solide Verteidigungsleistung, die Torchancen auf beiden Seiten begrenzte.

Dann, in der 54. Minute, änderte sich das Blatt zugunsten des SV Grapos Lannach. Anton Peric erzielte das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Fans des SV Grapos Lannach konnten jubeln, während die Gastgeber aus Bad Gams nun unter Zugzwang standen.

Der SC hagebau Wallner Bad Gams gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 70. Minute erhielten sie einen Elfmeter, den Andreas Ehmann sicher verwandelte, um den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Teams strebten nach dem Sieg.

Heisse Schlussphase

Die Spannung erreichte in der Schlussphase ihren Höhepunkt. In der 83. Minute war es Ensar Konjic vom SV Grapos Lannach, der den entscheidenden Treffer erzielte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Dieser Treffer schien jedoch für Aufregung zu sorgen, da etwas an diesem Tor oder an seiner Enstehung nicht stimmte. Bad-Gams Trainer Patrick Posch äußerte offenbar seine Kritik am Schiedsrichter, und dies hatte Konsequenzen. Nur eine Minute später wurde er sowohl mit Gelb als auch mit Gelb-Rot verwarnt und musste das Spielfeld verlassen.

Trotzdem kämpfte der SC hagebau Wallner Bad Gams bis zum Schlusspfiff, um den Ausgleich zu erzielen, aber der SV Grapos Lannach verteidigte geschickt und sicherte sich letztendlich den 2:1-Sieg. Insgesamt war es ein intensives und spannendes Spiel vor 150 Zuschauern, das mit dem knappen Sieg des SV Grapos Lannach endete. Die Gastgeber aus Bad Gams zeigten jedoch einen beeindruckenden Kampfgeist und werden sicherlich in den kommenden Spielen erneut ihr Bestes geben, um zu gewinnen.

Bad Gams hat in der laufenden Saison zuhause noch nicht gewonnen

Im laufenden Fußballjahr hat SC hagebau Wallner Bad Gams zu Hause noch nicht gesiegt. Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SC Bad Gams wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Bad Gams nur noch auf Platz zehn. SV Lannach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die drei Zähler katapultierten den Gast in der Tabelle auf Platz acht.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SC hagebau Wallner Bad Gams zu 1. FC Leibnitz, tags zuvor begrüßt SV Lannach SV RB Pichler Bau Gralla vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Mario Müller, Co-Trainer Lannach:

"Nach einer umkämpften ersten Halbzeit, konnten wir durch einen verdienten aber glücklichen 2:1 Treffer die drei Punkte aus Bad Gams entführen. Ein großes Kompliment zu dieser kämpferischen Leistung an die gesamte Mannschaft!"

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – SV Grapos Lannach, 1:2 (0:0)

83 Ensar Konjic 1:2

70 Andreas Ehmann 1:1

54 Anton Peric 0:1

Aufstellungen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Luis Moser - Jonas Lamprecht, Mato Radat , BEd, Martin Ganster - Miha Zajc, Martin Gosch, Daniel Schipfer, Andreas Ehmann (K), Mag. Mato Petrovic - Daniel Simic, Hannes Oswald



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Gabriel Lipp, Philipp Koch, Mathias Pronneg, Simon Zirngast, Elias Edegger



Trainer: Patrick Posch

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Ensar Konjic, Paul Theodor Schaffler, Daniel Fischer - Felix Schaffer, Miha Simonic, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Andraz Fridrih, Igor Tkalcic



Ersatzspieler: Mario Müller, Kelvinas Bieksa, Matthias Hofer, Leon Bytyqi, Florian Elsner, Johannes Ofner



Trainer: Mario Müller

by René Dretnik

Foto:

