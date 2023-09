Toller Auftritt in Hengsberg: Adamer sichert St. Veit den Auswärtserfolg

Details Sonntag, 10. September 2023 17:08

Mit USV Kötz-Haus Hengsberg und TUS MTD St. Veit am Vogau trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für USV Hengsberg schien TUS St. Veit am Vogau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Man of the match war Jan Martin Adamer - er sorgte für viel Wirbel in der Defensivabteilung der Gastgeber und markierte einen Doppelpack.

Ein tolle Mannschaftsleitung brachte den Sieg für den TUS MDT St. Veit am Vogau

Herrliches Fussballwetter - 400 Zuseher

Sonntagvormittag, strahlender Sonnenschein - ein toller Tag für Fussballspiele. Die Fans waren mit dem Termin zufrieden - das Hengiststadion platzte aus allen Nähten - auch die Spieler aus St. Veit frohlockten ob des Termins. Nur die heimischen Akteure vom USV Hengsberg hatten scheinbar überhaupt keine Freude mit diesem Termin - denn genauso traten sie auch auf.

Von Beginn an zeigte sich wer das Kommando bei diesem Schlagerspiel innehatte, die Gäste kamen bereits in den ersten zehn Minuten zu drei Top-Chancen. Jan Martin Adamer wirbelte die Hengsberger Abwehr durcheinander - zwischendurch wussten sie nicht - wie ihnen geschah. In Minute 13 gingen die Wogen hoch - nach einem Foul an der Hengsberger Tormaschine Damijan Popovski im Strafraum der Gäste - blieb die Pfeife stumm - hier wäre ein Elfmeter gerecht gewesen. Dafür gab es zuvor eine strittige Entscheidung seitens der Gäste, als Adamer alleine aufs Tor zulief und wegen Abseits zurückgepfiffen wurde - somit stand es in puncto Fehlentscheidungen 1:1.

Jan Adamer markierte einen Doppelpack

In Minute 23 jubelten die zahlreich mitgereisten St. Veiter Fans - angetrieben von ihrem Fanklub-Sprecher René Sauer - zum ersten Mal. Nach einer mustergültigen Ecke schraubte sich Stefan Krofitsch hoch und der Ball zappelte im Netz. Zehn Minuten später versenkte Adamer mit einem unglaublichen Schuss aus der zweiten Reihe die Kugel in den Maschen und stellte auf 2:0 für den Gast (34.). Mit diesem Zwischenresultat ging es auch in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang sahen die Besucher ein ähnliches Bild, Hengsberg agierte mutlos und ängstlich, allerdings um die Spur besser als in Hälfte eins und kam auch vereinzelt zu Möglichkeiten. Die wohl beste hatten die Heimischen in Minute 63 - nachdem der St. Veiter Goalie Zan Hrastnik bereits geschlagen war - rettete Filip Pocrnja auf der Linie. Jetzt gingen bei Poposki die Nerven durch, er holte sich für ein unnötiges Foul die Gelb-Rote ab und durfte vorzeitig in die Dusche.

Nach einigen strittigen Szenen in der Anfangsphase beruhigten sich die Gemüter mit der Fortdauer des Spiels

Gelb-Rote Karte für Damjan Poposki

In Minute 65 gab es den nächsten Rückschlag für Heimischen: Adamer krönte seine hervorragende Leistung und erzielte seinen zweiten Tagestreffer (65.). Mit dem 3:0 war der Braten endgültig gegessen, das war nun auch den Hengsberg-Anhängern im Stadion bewusst geworden - auch hatten sich mittlerweile mit der Niederlage abgefunden, hatten aber im Gegensatz zu den Protagonisten am Feld den Vorteil, sich mit den köstlichen Bratwürsteln in der Kantine laben zu können. Darauf mussten die Spieler bis nach dem Spiel warten. Unter dem Strich nahm TUS St. Veit am Vogau beim Heimteam einen verdienten Auswärtssieg mit. Für den Titelaspiranten Hengsberg war dies alles in allem ein gebrauchter Tag.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von USV Hengsberg, die Tabellenführung ist nun aber weg.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut St. Veit/Vogau hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Erfolgsgarant von TUS MTD St. Veit am Vogau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 15 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. TUS St. Veit am Vogau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist Hengsberg zu TuS Groß St. Florian, tags zuvor begrüßt St. Veit/Vogau FC HG Haustechnik Ligist I vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

GAK "schlägt" Sturm: Die beiden Ex-Roten Thomas Zündel und Dominik Hackinger mit dem Ex-Blacky Dominic Pürcher

Stimmen zum Spiel:

Dominic Pürcher, Kapitän Hengsberg:

Filip Pocrnja, Spieler St. Veit:







Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – TUS MTD St. Veit am Vogau, 0:3 (0:2)

65 Jan Martin Adamer 0:3

34 Jan Martin Adamer 0:2

22 Stefan Krofitsch 0:1

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler - Dominic Pürcher (K), BEd Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Philipp Seiser , BA, Nikolas Gruber - Stefan Sackl, Rene Mihelic, Christoph Marchl - Damjan Poposki, Zan Nikolic

Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Dominik Prettenthaler, Elvedin Kehic, Mario Kreimer, Christian Fauland, Christoph Stoiser

Trainer: Gerald Tödtling , MBA

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Dr. Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger , BA MA

Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Tobias Walter, Maximilian Ringert, Manuel Kargl, Angel Manuel Cano Arias, Florian Röck Trainer: Ing. Johann Bartl Text und Fotos: René Dretnik

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.