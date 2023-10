Hengsberg gibt zweimalige Führung aus der Hand: Last-Minute-Tor verhilft Gralla zum Remis

Details Samstag, 14. Oktober 2023 12:08

Im Spiel von USV Kötz-Haus Hengsberg gegen SV RB Pichler Bau Gralla gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. SV Gralla zog sich gegen USV Hengsberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Als Chef auf der Bank der Gäste war diesmal René Lipp im Einsatz, Trainer Heinz Thonhofer war verhindert.

Hengsberg führte mit 2:0 - Zan Nikolic (hier im Dress von Ilz) traf doppelt

Es begann eigentlich sehr gut für die Hausherren. Zan Nikolic brachte sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach einem schönen Lochpass traf er in der 16. Minute zum 1:0 für den USV Hengsberg. Das Ergebnis hatte bis zum Pausenpfiff Bestand - zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Hengsberg einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Kurz nach dem Wiederbeginn gab der Unparteiische einen Strafstoß - Nikoic traf vom Elfmeterpunkt und sorgte damit gleichzeitig für seinen zweiten Tagestreffer (48.) Die Gäste hatten aber postwendend die adäquate Antwort parat - wenige Minuten später verkürzte Gralla auf 1:2 (50.). Nach einem Angriff der Heimischen eroberten die Gralliger den Ball, beförderten diesen nach vorne - ein Stangpass konnte vom Hengsberger Verteidiger nicht richtig geklärt werden - und Dominik Nöst traf.

Co-Trainer René Lipp war als Chef an der Seitenlinie im Einsatz

In Minute 58 schnappten sich die Gäste nach einem Outeinwurf der Hausherren das Spielgerät - Giancarlo Feiertag zog aus 25 Metern ab - und es klingelte im Kasten. Neuer Spielstand: 2:2 Dass USV Kötz-Haus Hengsberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Damjan Poposki, der in der 76. Minute einen Freistoß versenkte.

Der SV Gralla kämpfte aber wacker bis zum Schluss. Der Treffer, der Philip Schleicher in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Da es die Gastgeber nicht schafften den zweimaligen Vorsprung über die Zeit zu bringen, gingen der USV Hengsberg und SV RB Pichler Bau Gralla mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um die Teams und so geht es weiter

Sicherlich ist das Ergebnis für Hengsberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit 25 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga West. USV Kötz-Haus Hengsberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Hengsberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der SV Gralla hat ein wenig Probleme in der Defensive. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte Gralla, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht SV RB Pichler Bau Gralla auf Platz acht. SV Gralla verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Die letzten Auftritte von Gralla waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag trifft Hengsberg auf die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W, SV RB Pichler Bau Gralla spielt tags zuvor gegen FC HG Haustechnik Ligist I.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Wir waren nicht kaltschnäuzig genug, den zweimaligen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der Gegner hat aus zwei Chancen drei Tore gemacht, wir aus sieben Möglichkeit nur drei. Drum ist es so, wie es ist."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV RB Pichler Bau Gralla, 3:3 (1:0)

90 Philip Schleicher 3:3

76 Damjan Poposki 3:2

58 Gian-Carlo Feiertag 2:2

50 Dominik Noest 2:1

48 Zan Nikolic 2:0

16 Zan Nikolic 1:0

USV Kötz-Haus Hengsberg: Marcel Martschinko - BEd Stefan Zöhrer (K), Lukas Kleier, Nikolas Gruber - Stefan Diensthuber, Stefan Sackl, Rene Mihelic, Christoph Marchl, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic



Ersatzspieler: Mag. Robin Stiegler, Patrick Petrac, Philipp Seiser , BA, Elvedin Kehic, Mario Kreimer, Christoph Stoiser



Trainer: Gerald Tödtling , MBA

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Patrick Brückler, Marijan Mestrovic, Nejc Podlesnik, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Christian Ladinig, Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag - Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Maximilian Jöbstl, Philip Schleicher, Paul Pechmann



Trainer: Rene Lipp

by René Dretnik

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.