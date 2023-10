Tabellenführung ausgebaut: 1. FC Leibnitz gewinnt 7-Torefestival

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 04:34

Bei sommerlichen Temperaturen empfing der 1. FC Leibnitz den USV Glasmetall Temmel Ragnitz zum Derby. Vor 120 Besuchern lieferten sich die beiden Teams ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Ragnitz eine Niederlage kassierte. Leibnitz bleibt weiterhin Tabellenführer und hat jetzt schon vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Hengsberg.

Der 1. FC Leibnitz baut die Tabellenführung weiter aus

Ragnitz ging in Führung

Die Gastgeber dominierten den ersten Spielabschnitt, hatten viel mehr Ballbesitz als die Gegner - bis auf einen Abseitstreffer blieben sie aber offensiv harmlos. Die Gäste traten sehr defensiv auf erzielten aber dennoch das erste Tor im Spiel. Nach einem Lochpass von Domen Lah traf Marko Ferk zur 1:0 Führung aus Sicht der Gäste (41.). Somit stand beim USV Ragnitz zur Pause eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

In der zweiten Spielhälfte ging dann aber richtig die Post ab. Nach einem kapitalen Schnitzer in der Verteidigung der Gäste - ein Ragnitzer wollte den Ball über die Torlinie rollen lassen - schnappte sich ein Leibnitzer die Kugel brachte den Ball in die Box und nach einem Gestocher versenkte Mirza Malagic das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich im Kasten. (52.)

Mirza Malagic mit dem Doppelpack

Spektakuläre zweite Halbzeit

Jetzt ging es Schlag auf Schlag: Nur fünf Minuten später stellte Kliton Stavri Bozgo per Kopf - nach einem Korner von Ferk - die erneute Führung für Ragnitz sicher. (57.) Diese währte aber nur kurz, denn der aus dem Anstoß resultierende Angriff brachte den Ausgleich. Dominik Glavina platzierte einen Schuss ins linke Eck und der Ragnitzer Torhüter Anej Milic war erneut geschlagen. Zwei Minuten danach wurde Gästekapitän Herolind Osaj im Strafraum regelwidrig gelegt - den daraus folgenden Strafstoß verwertete Bozgo im Nachschuß. Neuer Spielstand: 2:3

Die Spannung hielt weiter an - man merkte es denn Akteuren am Feld an - die Partie sollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden sein. In Minute 76 zeigte Schiedsrichter Clemens Angerer erneut auf den Elfmeterpunkt - diesmal aber auf der anderen Seite. Auch wenn die Ragnitzer mit dieser Entscheidung ganz und gar nicht zufrieden waren und diese zu revidieren versuchten (Klemen Lah erhielt die Ampelkarte wegen Kritik), der Unparteiische ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen. Kevin Pirker trat an und setzte das Runde ins Eckige - jetzt stand es 3:3.

Aldin Malagic rettete in der Schlussphase den Sieg

Die Ragnitzer konnten sich partout nicht beruhigen und agierten nun ein wenig desorientiert. Malagic nutzte dieses Manko gnadenlos aus und versenkte in Minute 77 einen Schuss aus halblinker Position ins Netz und stellte die Führung für die Hausherren sicher. Den restlichen Spielverlauf bewiesen die Gastgeber, warum sie an der Tabellenspitze rangieren und spulten den Vorsprung trocken über die Zeit. In der Schlussphase verhinderte Leibnitz-Goalie Aldin Malagic Schlimmeres - er rettete bei zwei Chancen von Denis Fras und Ferk aus kurzer Distanz. Letzten Endes holte 1. FC Leibnitz gegen Ragnitz drei Zähler.

Wer soll 1. FC Leibnitz noch stoppen? Die Heimmannschaft verbuchte gegen USV Ragnitz die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Offensiv sticht 1. FC Leibnitz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der Tabellenführer knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte 1. FC Leibnitz acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. 1. FC Leibnitz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Ragnitz den zehnten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat USV Ragnitz derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für 1. FC Leibnitz ist SV Flavia Solva (Samstag, 16:00 Uhr). Ragnitz misst sich am selben Tag mit TUS MTD St. Veit am Vogau (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team hielt als krasser Underdog gegen den Tabellenführer relativ locker mit, doch eine seltsame Entscheidung des Unparteiischen brachte unsere Mannschaft um den Lohn einer respektablen Leistung. Weitere Worte über den Herrn Schiedsrichter zu verlieren, hieße wohl, seine körperliche wie geistige Anwesenheit zu registrieren."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – USV Ragnitz, 4:3 (0:1)

77 Mirza Malagic 4:3

76 Kevin Pirker 3:3

60 Kliton Stavri Bozgo 2:3

58 Dominik Glavina 2:2

57 Kliton Stavri Bozgo 1:2

52 Mirza Malagic 1:1

41 Marko Ferk 0:1

Aufstellungen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Marcel Musger, Kevin Pirker (K), Klemen Bolha, David Wünscher, Florian Wohlmuther, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Lukas Maximilian Palz, Felix Resch, Maximilian Sammer-Wogg, Genild Deliu, David Scheucher



Trainer: Ewald Klampfer

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Marko Kramberger, David Masten, Primoz Jus - Urh Grabnar, Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Denis Fras, Kliton Stavri Bozgo



Ersatzspieler: Nino Mihelak, Sandro Kurzmann, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.