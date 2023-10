Acht Partien ohne Niederlage: 1. FC Leibnitz setzt Erfolgsserie fort

Details Montag, 23. Oktober 2023 16:41

Ein Tor machte den Unterschied – 1. FC Leibnitz siegte im Derby vor 700 Besuchern mit 2:1 gegen Flavia Solva. Wer hätte sich das vor der Saison gedacht? Der 1. FC Leibnitz avanciert immer mehr zum Titelfavoriten Nummer eins. Die Elf von Ewald Klampfer ist nun bereits seit acht Runden ohne Niederlage und holte sieben Siege in Folge.

Leibnitz ging nach sechs Minuten in Führung

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Obwohl die Hausherren sehr tief standen und kaum Möglichkeiten zuließen, traf Klemen Bolha traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Er versenkte einen Freistoß im Gehäuse der Römer. Schock für 1. FC Leibnitz: In Minute 22 verletzte sich Marcel Musger am Knöchel und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen - für ihn kam Dominik Divjak.

Diese Verletzung brachte Leibnitz ein wenig aus dem Rhytmus, die Elf von Ewald Klampfer konnte die Führung in der ersten Hälfte trotzdem noch ausbauen. Nach einem sauber ausgeführten Konter traf Mirza Malagic ins kurze Kreuzeck und erhöhte auf 0:2 - eine passable Pausenführung für die Gäste.

Ivan Grabovac traf vom Elfmeterpunkt

In der zweiten Hälfte drängte Flavia die Gegner in die eigene Hälfte

Nach dem Seitenwechsel veränderte Coach Udo Kleindienst die Taktik - lange weite Bälle auf Ivan Grabovac sollten die Flavianer zum Erfolg bringen. Leibnitz wurde jetzt völlig in die Defensive gedrängt und stand gehörig unter Druck. Nach einem Foulelfmeter verwertete Ivan Grabovac den Strafstoß zum 1:2 - die Partie wurde jetzt noch richtig spannend. Kurz vor Schluss vergaben die Auswärtigen noch eine Großchance auf das 1:3. Am Ende verbuchte 1. FC Leibnitz gegen das Heimteam die maximale Punkteausbeute und freute sich über den siebenten Sieg in Serie.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Flavia Solva den siebten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Flavia Solva momentan auf dem Konto. Flavia Solva baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Heisse Phase in der zweiten Hälfte

Ist der 1. FC Leibnitz am Weg zum Titel?

Wer soll 1. FC Leibnitz noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen SV Flavia Solva die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Offensiv sticht 1. FC Leibnitz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 30 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von 1. FC Leibnitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte 1. FC Leibnitz lediglich eine Niederlage ein. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der 1. FC Leibnitz ungeschlagen ist.

Flavia Solva stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei TUS MTD St. Veit am Vogau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt 1. FC Leibnitz UFC TEAM Strommer Söding.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Ich war mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Gratulation an den Gegner, ohne eine Torchance zu haben, mit 2:1 zu gewinnen, das spricht für die individuelle Klasse."

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Es war das erwartet schwere Derby gegen eine taktisch hervorragend eingestellte Mannschaft. Wir nehmen momentan alles mit was geht, wir haben aber noch zwei schwere Spiele und werden mit Sicherheit keinen Gegner unterschätzen.

Unterliga West: SV Flavia Solva – 1. FC Leibnitz, 1:2 (0:2)

76 Ivan Grabovac 1:2

46 Mirza Malagic 0:2

6 Klemen Bolha 0:1

SV Holler Tore Flavia Solva: Mathias Johs, Gregor Stavbar, Daniel Geissler, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Sergio Timur, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner



Ersatzspieler: Aljaz Pungartnik, Niklas Käfer, Alexander Hesse, Alessio Schalk, Nico Fuchs, Eren Timur



Trainer: Udo Kleindienst

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, Emanuel Wruss, Marcel Musger, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, David Wünscher, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, Mirza Malagic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Dominik Divjak, Lukas Maximilian Palz, Florian Wohlmuther, Genild Deliu, David Scheucher



Trainer: Ewald Klampfer

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.