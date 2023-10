Gelungener Trainereinstand: Der UFC Söding kann doch noch gewinnen!

Details Montag, 16. Oktober 2023 19:13

Mit einem neuen Trainer (Christopher Sulzer) im Gepäck reiste der UFC Söding nach Bad Schwanberg. Für viele Zuseher eine klare Angelegenheit, die aber definitiv nicht bestätigt werden konnte. Der UFC Söding feierte den ersten Saisonsieg, welcher für Bad Schwanberg gleichbedeutend mit der ersten Heimniederlage war.

Söding trat komplett anders auf, als die Spiele zuvor

In der ersten Minute wurde es schon brandgefährlich, Daniel Kinzer im Tor tänzelte im eigenem Strafraum und konnte den Ball noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone befördern. Beide Mannschaften agierten in den Anfangsminuten offensiv nach vorne.In Minute zehn bewiesen die Heimischen erstmalig ihre Offensivstärke Nach einem Eckball bekam Söding den Ball nicht weg und Christian Prattes-Kluge kam zum Abschluss, sein Schuss wurde aber noch vor der Linie geblockt.

Hundertprozentige Torchance für den UFC Söding. Ein abgefälschter Schuss landet auf der Latte und fällt direkt vor der Linie runter. Der Stürmer reagiert nicht schnell genug und Daniel Kinzer im Tor der Schwanberger kann noch irgendwie klären. Das der Ball den Weg nicht ins Tor findet, verstehen nur wenige. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

Kurz darauf die nächste gute Aktion der Schwanberger, Adel Hachhoud überspielte auf der linken Seite zwei Södinger und brachte den Ball gefährlich zur Mitte. Die Stürmer verpassten nur haarscharf. Minute 20 - der Stürmer der Gästemannschaft Lukas Ofner bekam den Ball in die Tiefe und musste nur noch auf seinen Mitspieler abspielen - entschied sich aber auf das 1 gegen 1 und verlor so den Ball. Ab diesen Zeitpunkt traute sich die Sulzer-Elf immer mehr in der Offensive zu.

In der 23 Minute sorgte ein abgefälschter Schuss für Gefahr. Der Ball klatschte auf die Latte und fiel dem Södinger Stürmer direkt vor die Füße, er reagierte nicht schnell genug, sodass Daniel Kinzer im Tor der Schwanberger noch klären konnte. Das erste Tor im Spiel fiel in Minute 34. Ein hoher Ball sorgte für Probleme in der Abwehr der Heimmannschaft, ein Klärungsversuch landete direkt bei Sebastian Eisl, der nur noch einschieben musste. Die Schwanberger versuchten immer wieder mutig nach vorne zu spielen. Die Södinger Abwehr stand aber sehr diszipliniert und ließ hinten nichts zu. Somit ging es mit der verdienten Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Taktische Umstellung von Bad Schwanberg in der zweiten Hälfte

Die Mannschaft von Jerko Grubisic nahm zwei Veränderungen im Team vor, um offensiv mehr Akzente zu setzen, was auch gelang. Sie kamen besser aus der Halbzeitpause zurück als die Södinger. In wenigen Minuten fanden die Schwanberger gute Torchancen vor. Dennoch waren es die Heimischen, die mit ihrer ersten Aktion in Halbzeit zwei das 2:0 machen. Florian Kollmann wurde gut in die Tiefe geschickt, nahm sich den Ball gut mit und überwand den Torwart mit einem überlegten Schuss.

Postwendend nach dem 2:0 kam der eingewechselte Michael Schuster zu einer guten Möglichkeit. Der Ball ging aber nur ans Aussennetz. Nach einer knappen Stunde die nächste Doppelchance für die Heimmannschaft: Einmal rettete Albert Ferk im Tor der Södinger und der zweite Versuch landete neben dem Kasten. Die Södinger verwalteten den 2:0 Spielstand kämpferisch so, dass die Grubisic-Elf das Spiel komplett übernahmen.

Eine abgerissene Flanke findet den Weg ins Tor. Ist da noch was drinnen? Phillip Gedl, Ticker-Reporter

In der 71. Minute erzielte Semin Mrkaljevic den Anschlusstreffer, eine Flanke fiel unhaltbar ins lange Eck. Die Schwanberger witterten noch die Chance auf das 2:2 und warfen nochmals alles nach vorne. Matevz Struc hatte in der 91. Minute noch per Kopf die Möglichkeit auf den Ausgleichstreffer - dieser wurde aber noch auf der Linie geklärt. Nach 90 Minuten war es klar - der SV Bad Schwanberg musste die erste Heimniederlage in der Saison hinnehmen. Der UFC Söding feierte den ersten Saisonsieg.

Am kommenden Samstag trifft SV Bad Schwanberg auf SC hagebau Wallner Bad Gams, UFC TEAM Strommer Söding spielt tags zuvor gegen SV Grapos Lannach.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Die Södinger haben es echt richtig gut gemacht und uns komplett überrascht. Mit ihrer Spielweise vom neuen Trainer Christopher Sulzer werden sie noch einige Punkte holen. Wir probierten zwar mit einige Veränderungen und Einwechslungen das Spiel noch zu drehen, nur die Gästemannschaft machte ihr Aufgabe in der Defensive sehr diszipliniert. Gratuliere an Söding zum ersten Saisonsieg!"

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – UFC TEAM Strommer Söding, 1:2 (0:1)

72 Semin Mrkaljevic 1:2

51 Florian Kollmann 0:2

34 Sebastian Eisl 0:1

Bad Schwanberg: Daniel Kinzer - Vedran Keser, Markus Sebastian Saurer, Matevz Struc - Marcus Prattes, Christian Prattes-Kluge (K), Semir Alija, Semin Mrkaljevic, Nik Lorbek - Elias Veit, Adel Hachoud



Ersatzspieler: Matic Struc, Fabian Neuhold, Michael Schuster, Lukas Koch, Christopher Townsley, Jonathan Pansi



Trainer: Jerko Grubisic

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Oskar Groß, Jakob Wölkart, Markus Leitner, Josef Strommer - Sebastian Eisl, Jonas Herler, Christian Schmölzer (K), Florian Kollmann - Lukas Ofner, Morteza Rasuli



Ersatzspieler: David Dreier, Bastian Holzer, Elias Marx, Calvin Bauer, Stefan Hiebl



Trainer: Christopher Sulzer

by Phillip Gedl

Foto: UFC Söding/Facebook

