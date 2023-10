Herbstmeistertitel parzelliert: Doppelpack von Divjak bringt 1. FC Leibnitz den Sieg

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 13:11

Der 1. FC Leibnitz hat den ersten Schritt zum Aufstieg in die Oberliga Mitte erfolgreich absolviert. Die Elf von Ewald Klampfer setzte sich standesgemäß gegen UFC Söding mit 3:0 durch und krönt sich eine Runde vor Schluss selbst zum Herbstmeister. Das Team von Ligaportal.at gratuliert recht herzlich.

Mit Ruhe und Gelassenheit erobert der 1. FC Leibnitz den Herbstmeistertitel

Leibnitz schnürte die Gegner in der eigenen Hälfte ein

Die Gäste aus Leibnitz wurden ihrer Favoritenrolle von Anfang an gerecht, dominierten den Gegner nach Belieben und schnürten die Hausherren in der eigenen Hälfte ein. Bereits in den ersten zehn Minuten kam Leibnitz zu zwei dicken Möglichkeiten. Zuerst parierte der Södinger Keeper Albert Ferk einen Halbvolley von Jaka Bizjak mit Bravour, nur fünf Minuten später war es wiederum Bizjak, der einen Ball an die Latte knallte. Weiter ging es mit dem Einbahnstraßenfußball - die Södinger bekamen die geballte Offensivpower der Auswärtigen nicht in den Griff.

In Minute 30 dribbelte sich Bizjak in die Box und wurde dort regelwidrig gelegt, den daraus resultierenden Elfmeter vergab Kapitän Kevin Pirker. Ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn man so einen Lauf hat, wie derzeit der 1. FC Leibnitz. In Minute 35 jubelten die Gäste zu früh - ein vermeintlicher Treffer von Dominik Glavina zählte wegen Abseits nicht. Dann in der 38. Minute war es endlich soweit: Dominik Divjak brachte UFC TEAM Strommer Söding in der 38. Minute ins Hintertreffen. Er setzte sich nach einem Gestocher im Strafraum durch und drückte den Ball über die Linie. Mit dem knappen Vorsprung für Leibnitz ging es in die Halbzeitpause.

Dominik Divjak traf zweimal

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die 130 Bilder das selbe Bild - der Ball lief in eine Richtung - die Södinger Verteidigung stand unter Dauerdruck. Nach einer schönen Aktion über die linke Angriffseite trug sich Dominik Glavina in der 59. Spielminute in die Torschützenliste ein. Als Assistgeber fungierte Genild Deliu, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde. Divjak baute den Vorsprung von 1. FC Leibnitz in der 67. Minute auf 0:3 aus. Nach einer Flanke von links schlich er sich an die zweite Stange und versenkte das Runde im Eckigen.

Bis zum Ende dieser einseitigen Partie fielen zwar keine Tore mehr, jedoch wurde den Leibnitzer noch ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Die restlichen Möglichkeiten vereitelte der Södinger Keeper, der heute in Höchstform agierte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegten die Gastgeber gegen UFC Söding.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Der Spitzenreiter aus der Bezirksstadt verbuchte gegen UFC TEAM Strommer Söding die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Der Herbstmeistertitel steht eine Runde vor Schluss fest. Die Angriffsreihe von 1. FC Leibnitz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz von 1. FC Leibnitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte 1. FC Leibnitz lediglich eine Niederlage ein. Seit neun Begegnungen hat 1. FC Leibnitz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt UFC Söding weiter im Schlamassel. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. UFC TEAM Strommer Söding musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Söding insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Begegnungen holte UFC TEAM Strommer Söding insgesamt nur drei Zähler.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste UFC Söding im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: 1. FC Leibnitz kassierte insgesamt gerade einmal 1,33 Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Freitag reist 1. FC Leibnitz zu SV Grapos Lannach, zeitgleich empfängt UFC TEAM Strommer Söding TUS MTD St. Veit am Vogau.

Stimmen zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Wir haben die drei Punkte mitgenommen und konzentrieren uns auf das letzte Spiel in Lannach."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – UFC TEAM Strommer Söding, 3:0 (1:0)

67 Dominik Divjak 3:0

59 Dominik Glavina 2:0

38 Dominik Divjak 1:0

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, David Wünscher, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, David Scheucher



Ersatzspieler: Miha Kristovic, David Lonzaric, Marcel Musger, Lukas Maximilian Palz, Niklas Poss, Genild Deliu



Trainer: Ewald Klampfer

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Stefan Hiebl, Oskar Groß, Lukas Fraißler, Jakob Wölkart, Josef Strommer (K) - Jonas Herler, Sebastian Eisl - Bastian Holzer, Elias Marx, Morteza Rasuli



Ersatzspieler: David Dreier, Christopher Sulzer, Andre Dirnberger, Christian Barta



Trainer: Christopher Sulzer

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.