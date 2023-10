Doch kein Römerschmaus: Flavia Solva trumpft bei TUS St. Veit am Vogau auf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:59

Am Sonntag trafen TUS MTD St. Veit am Vogau und SV Flavia Solva aufeinander. Schon im Vorfeld lieferten sich die Fans der beiden Lokalrivalen einige verbale Duelle. Vor 800 Besuchern entschied der Gast das Match mit 3:1 für sich. Mann des Tages war Gregor Stavbar, er traf zweimal.

800 Zuseher sorgten für eine ausgelassene Stimmung

Die erste Hälfte gehörte den Hausherren, sie wurden in diesem Spielabschnitt ihrer Favoritenrolle vollstens gerecht. St. Veit kreirte viel Ballbesitz war optisch und auch spielerisch um die Nuance besser - Chancen hatten allerdings Seltenheitswert. Mit der ersten richtigen Möglichkeit klingelte es im Kasten. Nach einem Eckball brachte Filip Pocrnja sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße in der 32. Minute. Somit war TUS St. Veit am Vogau zur Pause im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt: Flavia-Coach Udo Kleindienst stellte das System um und versuchte mit einem 4-2-3-1 zum Erfolg zu gelangen. Der Taktikwechsel ging auf, die Elf von Coach Johann Bartl, der eigenlich selbst als Taktikfuchs bekannt ist, kam mit der neuen Spielweise nicht mehr klar und übergab das Zepter an die Gäste. Nach einem Korner traf Gregor Stavbar traf zum 1:1 zugunsten von Flavia Solva (68.). Der gelernte Innenverteidiger musste beim Derby als 6er ran, er fühlte sich aber in seiner Rolle sichtlich wohl.

Gregor Stavbar markierte einen Doppelpack

Je länger das Spiel dauerte, desto ausgelaugter und müder wirkten die Heimischen. So rechneten eigentlich viele, dass hier noch etwas passieren würde. Dass dem tatsächlich so war und Flavia in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Sandro Mally, der in der 80. Minute zur Stelle war. Nach einem Eckball versenkte er den Ball unter der Latte und sorgte für die Vorentscheidung.

In der Nachspielzeit besserte Stavbar seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 96. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Flavia Solva erzielte. Bei einem Angriff ging er mit nach vorne und besorgte den 3:1 Endstand. Schließlich strich SV Flavia Solva die Optimalausbeute gegen St. Veit/Vogau ein. Der Traum vom St. Veiter Aufstieg ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeträumt - als potentieller Aufsteiger darf man zu Hause keine drei Partien verlieren.

Vorne hui - hinten pfui beschreibt die derzeitige Situation in St. Veit

Bei TUS MTD St. Veit am Vogau präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Die Gastgeber haben auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat TUS St. Veit am Vogau derzeit auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt Flavia Solva auf Platz sieben. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Flavia Solva momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Flavia Solva, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Die Defensive der Flavianer steht sicher - die Römer haben erst 15 Gegentreffer erhalten - das ist Ligabestwert.

St. Veit/Vogau tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:00 Uhr, bei UFC TEAM Strommer Söding an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt SV Flavia Solva TuS Groß St. Florian.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Wir haben gewusst, dass St. Veit eine enorm starke Mannschaft hat. Das haben die Gegner in der ersten Hälfte auch eindrucksvoll bewiesen. Die Leidenschaft und die taktische Disziplin haben uns im zweiten Durchgang das Spiel drehen lassen. Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Pauschallob für die heutige Leistung aussprechen."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – SV Flavia Solva, 1:3 (1:0)

96 Gregor Stavbar 1:3

80 Sandro Mally 1:2

68 Gregor Stavbar 1:1

32 Filip Pocrnja 1:0

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Dan Krajnc, Peter Kozissnik, Stefan Krofitsch, Manuel Kargl - Thomas Zündel, Rok Horvat, Markus Hüttler - Jan Martin Adamer (K), Dominik Hackinger , BA MA



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Christian Schepp, Tobias Walter, Angel Manuel Cano Arias, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

SV Holler Tore Flavia Solva: Mathias Johs, Gregor Stavbar, Alexander Hesse, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Sergio Timur, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger



Ersatzspieler: Aljaz Pungartnik, Niklas Käfer, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs, Eren Timur, Lukas Überbacher



Trainer: Udo Kleindienst

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

