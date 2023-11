Nullnummer: Flavia und Groß St. Florian trennen sich torlos (Galerie)

Details Montag, 06. November 2023 22:46

Beim Spiel zwischen dem SV Flavia Solva und dem TUS Groß St. Florian sahen die 350 Besucher zwar keine Tore, aber dennoch jede Menge schnittige Szenen. Beide Teams agierten sehr vorsichtig, kamen zu Chancen brachten den Ball aber nicht im gegnerischen Netz unter. Alle Infos zum Spiel gibt es im Ligaportal-Liveticker. Wir haben keine Tore zum Beschreiben, dafür jede Menge Fotos und Stimmen zum Spiel.

Gregor Stavbar und Matija Rozman (Flavia) gegen Valentin Missethan und Lovro Sincek

Avdyl Hagjija packt sicher zu

Simon Braunsar und Moritz Bauer nehmen Sergio Timur in die Zange

Dominik Wurzinger ist schneller als Lovro Sincek

Leandro Rabensteiner trickst

3-gegen-1: Kapitän Sandro Mally, Aljaz Pungartnik und Gregor Stavbar gegen Alexander Muster

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Heute muss ich meinen gesamtem Kader loben. Sie haben den Ernst der Lage erkannt, jede taktische Vorhabe mit Kampf und Leidenschaft angenommen und absolut verdient einen Punkt in Wagna mitgenommen. Gefühlt waren wir näher am Sieg. Wir gehen voll motiviert in die Rückrunde, wollen an dieser Leistung anschließen und werden voll angreifen!"

Aufstellungen:

SV Holler Tore Flavia Solva: Aljaz Pungartnik, Gregor Stavbar, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Sergio Timur, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Dominik Wurzinger



Ersatzspieler: Mathias Johs, Alexander Hesse, Daniel Geissler, Nico Fuchs, Eren Timur, Lukas Überbacher



Trainer: Udo Kleindienst

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Simon Braunsar (K), Lovro Sincek, Markus Eckhard, Patrick Pauritsch - Valentin Missethan, Alexander Muster, Moritz Bauer - Florian Thomann, Sebastian Stanzer



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Paul Pelzmann, Valentin Temmel, David Aldrian, Maximilian Haas , MSc



Trainer: Dominik Haring by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

