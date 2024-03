Ligist-Trainer Hiden nach dem Remis gegen Ragnitz: "Wir haben ihnen den Treffer am Silbertablett serviert!"

Details Sonntag, 17. März 2024 11:07

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von USV Ragnitz gegen FC HG Haustechnik Ligist I. Ragnitz zog sich gegen FC Ligist achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war 2:0 für FC HG Haustechnik Ligist I ausgegangen.

Nasser und seifiger Boden

Kein einfaches Unterfangen war der Auftakt der Frühjahressaison in der Solution-Point-Arena in Ragnitz. Die Teams mussten auf nassem Boden und sehr seifigen Untergrund antreten. So mussten die Protagonisten – nachdem die Spieler des öfteren ausgerutscht waren - eher mit hohen und langen Bällen agieren. Diese wurden jedoch in den Verteidigungszonen problemlos abgefangen, sodass sich vorerst kaum Chancen ergaben.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Matthias Repic sein Team in der 27. Minute. Nach einer guten Flanke von links durch Spielertrainer Jürgen Hiden in Richtung Fünfer sprintete der Stürmer geistesgegenwärtig hinein, erwischte somit die Kugel vor dem anbrausenden Tormann und scherzelte ihn mit viel Gefühl ins Tor.

Ampelkarte für Primos Juz

Im restlichen Verlauf des ersten Spielabschnitts passierte nicht mehr viel, außer, dass sich die Spieler beiderseits in den jeweiligen Gegner quasi verbissen und sich somit viele Emotionen aufstauten, sich aber auch viele versteckte Fouls einschlichen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte FC Ligist einen knappen Vorsprung herausgespielt.

In der 53. Minute erhielt Primoz Jus die Gelb-Rote Karte, sodass USV Ragnitz fortan in Unterzahl agieren musste. Dies tat dem Ragnitzer Spiel aber gut, die Hausherren fanden nun besser ins Spiel. Nach einem Foulelfmeter trat der gefoulte Marko Ferk selbst zum Strafstoß an und markierte das 1:1 des Gastgebers (58.).

Die Gastgeber hatten jetzt Lunte gerochen, wollten noch unbedingt den Sieg einfahren. Ligist zog sich zurück und setzte nur noch durch nadelstichartige Konter Akzente. Die Hausherren kamen noch zu Möglichkeiten: Ein Abseitstreffer von Matthias Lackner (63.) wurde aberkannt und ein Freistoss von Barnabas Vecsey knallte an die Querlatte (86.). Das war es dann auch gewesen, am Ende teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte.

So steht es um die Teams

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Ragnitz derzeit nicht. Der Angriff ist bei USV Ragnitz die Problemzone. Nur 21 Treffer erzielte Ragnitz bislang. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat USV Ragnitz momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Ragnitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 24 gesammelten Zählern hat FC Ligist den fünften Platz im Klassement inne. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. FC HG Haustechnik Ligist I baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für USV Ragnitz ist SC hagebau Wallner Bad Gams (Samstag, 15:00 Uhr). FC Ligist misst sich am selben Tag mit SV Flavia Solva (16:00 Uhr).

Statements:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Für diese Bodenverhältnisse sowie für dieses erste Spiel im Frühjahr waren die Leistungen beider Mannschaften ziemlich gut, sodass unter dem Strich das Remis wohl als gerecht einzustufen ist."

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Erste Halbzeit war mehr Kampf als Spiel. Wir haben es aber gut geschafft den Gegner vom Tor wegzuhalten. Wir haben aus der numerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen können und Ragnitz den Treffer am Silbertablett serviert. Das Unentschieden war aber dann schlussendlich gerecht."

Unterliga West: USV Ragnitz – FC HG Haustechnik Ligist I, 1:1 (0:1)

58 Marko Ferk 1:1

27 Matthias Repic 0:1

Aufstellungen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - David Masten, Primoz Jus, Matej Kraner - Klemen Lah, Domen Lah, Marko Ferk, Herolind Osaj (K) - Denis Fras, Goran Proykov, Jan Elsnik



Ersatzspieler: Alen Frlez, Maximilian Krobath, Urh Grabnar, Marko Kramberger



Trainer: Kliton Bozgo

FC HG Haustechnik Ligist I: Markus Fraißler - Raphael Appler, Martin Schlatzer, David Hermann, Andreas Ritz - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K), Yuri Wundrak



Ersatzspieler: Nico Tockner, Dominic Scheiber, Luca Starchl, Rene Kollmann, Patrick Andre Peking, Matthias Franz



Trainer: Jürgen Hiden by René Dretnik Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

