Trotz Unterbrechung wegen Hagels und eines Rettungseinsatzes gewinnt Wies gegen Bad Gams

Details Sonntag, 17. März 2024 21:06

Nichts zu holen gab es für SC hagebau Wallner Bad Gams bei USV Wundara Wies. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:0. USV Wies war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Einziger Wermutstropfen: Der Wieser Michael Theisl erlitt eine offene Fleischwunde und musste mit dem Rettungswagen ins LKH gebracht werden.

Tilen Pecnik (hier noch im DSV-Dress) traf bei seinem Meisterschaftsdebüt für den USV Wies

Wies war von Beginn an die dominantere Mannschaft

Von Anfang an war klar, wer bei dieser Begegnung die Oberhand behalten würde. Die Gastgeber traten sehr bestimmend auf und manövrierten die Gäste nur auf den Beifahrersitz. Nach einer schönen Aktion flankte Roman Bezjak von links in den Strafraum, und Tilen Pecnik brachte Bad Gams in der 35. Minute ins Hintertreffen.

Kurz vor dem Pausenpfiff herrschte im Strafraum der Bad Gamser Elfmeteralarm: Nach einem Klärungsversuch eines Gamser Verteidigers spitzelte Bezjak ihm den Ball weg. Der Verteidiger traf selbigen aber nicht, sondern nur den Wieser Stürmer. Schiedsrichter René Krinner gab den Strafstoß jedoch nicht, sondern entschied auf Foul für Bad Gams. Somit blieb es bei der knappen Pausenführung für die Gastgeber.

Zu Beginn der zweiten Hälfte fanden die Gäste besser ins Spiel. Sie produzierten zwar keine Möglichkeiten, ließen aber auch keine zwingenden Chancen für Wies zu. In der 62. Minute musste die Partie wegen Hagels unterbrochen werden - Hagel im März - auch eine Seltenheit!

Eine Unterbrechung wegen Hagels - eine Unterbrechung wegen einer schweren Verletzung

Nach etwa fünf Minuten ging es dann wieder weiter, und Wies war jetzt wieder voll da. Viele gute Torchancen wurden herausgespielt, der Ball wollte aber nicht über die Linie. In der 67. Minute kam es dann zu einem Tumult im Strafraum der Wieser, bei dem drei Spieler zusammenstießen. Michael Theisl erlitt dabei eine tiefe Fleischwunde am Knie - der Rettungswagen wurde verständigt und transportierte den Spieler ab. Er befindet sich wieder auf dem Weg der Besserung.

In der Nachspielzeit ließ Bezjak noch einmal sein Klasse aufblitzen und bediente seinen Mannschaftskollegen Simon Klug mit einem exzellenten Außenristpass. Klug ließ sich nicht zweimal bitten und schob den Ball zum 2:0 für seine Mannschaft ein (98.). Jetzt pfiff der Unparteiische das Spiel ab, und die Heimischen freuten sich über die drei Punkte, auch wenn die Freude aufgrund der Verletzung ihres Spielers und der vielen vergebenen Möglichkeiten ein wenig zurückhaltend war.

So steht es um die Teams

Der Sieg über SC Bad Gams, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt USV Wies von Höherem träumen. Nur zweimal gab sich der Aufsteiger bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief USV Wies konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Bad Gams muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. SC hagebau Wallner Bad Gams schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SC Bad Gams alles andere als positiv. Bad Gams verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Freitag tritt USV Wundara Wies bei SV RB Pichler Bau Gralla an, während SC hagebau Wallner Bad Gams einen Tag später USV Ragnitz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Das war ein hart umkämpfter Sieg gegen aufopfernde Gamser. Der Sieg war aber in keiner Phase des Spiels ungerechtfertigt und hochverdient!"

Unterliga West: USV Wundara Wies – SC hagebau Wallner Bad Gams, 2:0 (1:0)

98 Simon Klug 2:0

35 Tilen Pecnik 1:0

Aufstellungen:

Wies: Gregor Fink - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Michael Theisl, Daniel Freigassner, Kenan Turudija - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner, Tilen Pecnik, Jürgen Knappitsch, Roman Bezjak -



Ersatzspieler: Grega Kusar, Simon Klug, Christian Hirt, Matej Karnicnik, Jakob Rumpf



Trainer: Markus Rosenberger

SC hagebau Wallner Bad Gams: Felix Steinbauer - Gabriel Lipp, Mato Radat, Martin Ganster, Stijepan Radat - Miha Zajc, Zan Sprincnik, Andreas Ehmann (K), Mato Petrovic - Simon Zirngast, Hannes Oswald



Ersatzspieler: Luis Moser, Philipp Koch, Mathias Pronneg, Lovro Madaric, Jonas Lamprecht, Daniel Schipfer

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos und Symbolfoto

Details

