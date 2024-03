Geniestreich: TUS MTD St. Veit triumphiert über Leibnitz mit 3:1 in heißem Derby

Details Montag, 25. März 2024 16:02

In einem Spiel, das so heiß war wie eine Bratwurst auf dem Grill, zeigte TUS MTD St. Veit am Vogau gegen den 1. FC Leibnitz, dass sie mehr drauf hatten als nur eine gute Verteidigung - sie hatten auch den Schlüssel zum Tor!

Doppelpack von Dominik Hackinger

Es begann alles mit einer ersten Möglichkeit für Emil Novi von Leibnitz nach nur fünf Minuten - doch er verfehlte das Ziel, als wäre sein Fuß plötzlich ein Luftballon in einem Sturm. Der St. Veiter Innenverteidiger Stefan Krofitsch lief ihm den Ball ab. Doch dann übernahmen die Jungs aus St. Veit das Ruder, mit ihrer Griffigkeit und Spielfreude, während Leibnitz verzweifelt versuchte, mit langen, weiten Bällen Erfolg zu haben - als würden sie versuchen, einen Eisberg mit einem Fön zu schmelzen.

Dann kam der Geniestreich: Dominik "Der Zauberfuß" Hackinger brachte St. Veit in der 40. Minute mit einem Außenristschlenzer in Führung - ein Tor, so elegant, dass selbst die Grashalme auf dem Platz applaudierten. Das war ein Treffer zum richtigen Zeitpunkt, der das Spiel in eine neue Richtung lenkte.

Traumtor von Anze Jeric

In der zweiten Hälfte zeigte sich Leibnitz ein wenig aggressiver, aber Thomas "Die Abwehrmauer" Zündel organisierte die St. Veiter Abwehr so gut, dass sie so undurchdringlich war wie eine Betonwand. Dennoch gelang Leibnitz der Ausgleich durch einen Elfmeter von David Lonzaric - aber Torhüter Zan Hrastnik war so nah dran, dass er fast ein Ticket für den Ball hatte, bevor er ins Netz ging.

Das Spiel wurde rassiger als ein Huhn auf einem heißen Grill, mit einigen versteckten Fouls, aber keine unfairen Aktionen. Und dann, als hätte jemand eine Wundertüte aufgemacht, kam das 2:1 für St. Veit - ein Tor aus 35 Metern Entfernung, das die linke Kreuzlatte küsste und dann hineinplumste - Torschütze: Anze Jeric, ein Mann mit einem Fuß aus Gold (76. Minute).

Leibnitz drängte auf den Ausgleich, aber ihre Angriffe waren so selten wie ein Yeti im Bikini. Und als sie am verwundbarsten waren, schlug Dominik Hackinger erneut zu und machte das 3:1 für St. Veit (82. Minute) - ein Tor, das so süß war wie ein Stück Kuchen nach dem Abendessen.

Thomas Zündel dirigierte die Abwehr wie einst der große Franz Beckenbauer

800 Besucher bejubelten den St. Veiter Sieg

Am Ende konnte St. Veit am Vogau jubeln, während Leibnitz sich den Kopf kratzte und sich fragte, wie sie es besser machen könnten. Doch eins ist sicher: TUS MTD St. Veit am Vogau bleibt auf Kurs und zeigt der Liga, dass mit ihnen zu rechnen ist - und sei es nur wegen ihrer genialen Fußballkünste und ihrem Sinn für Humor.

Und so endet ein weiteres Kapitel in der großen Fußballgeschichte, voller Dramatik, Geniestreichen und einem Hauch von Magie - so wie ein gutes Fußballspiel sein sollte.

St. Veit/Vogau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für 1. FC Leibnitz 37 Zähler zu Buche. Leibnitz bleibt an der Spitze hat aber drei Punkte auf den ersten Verfolger USV Hengsberg eingebüsst.

TUS MTD St. Veit am Vogau tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SV Bad Schwanberg an. Zwei Tage später empfängt 1. FC Leibnitz TuS Groß St. Florian.

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Wir wollten den Sieg mehr als die Gegner. Die Leidenschaft und das fokussierte Auftreten meiner Mannschaft hat uns schlussendlich den Sieg beschert. In der entscheidenden Phase des Spiel (ab Minute 60) waren wir besser. Großes Lob an meine Mannschaft. Und ein Dankeschön an unseren treuen Fans."

Markus Gudenus, Obmann 1. FC Leibnitz:

"Es war ein heisses Derby vor vielen Zusehern. Leider hat St. Veit gewonnen."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – 1. FC Leibnitz, 3:1 (1:0)

82 Dominik Hackinger 3:1

76 Anze Jeric 2:1

59 David Lonzaric 1:1

40 Dominik Hackinger 1:0

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Christian Voit, Rok Horvat, Markus Hüttler, Jan Kristl - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Sebastian Schirnik, Kevin Tivadar, Anze Jeric, Angel Manuel Cano Arias, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Dominik Divjak, Emil Novi, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Dominik Glavina, David Scheucher, Mirza Malagic, Tin Karamatic



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Marcel Musger, Lukas Maximilian Palz, David Wünscher, Florian Wohlmuther, Stjepan Horvat



Trainer: Ewald Klampfer

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

