Christof belohnt SV Lannach – und schockt FC Ligist

SV Lannach gewann das Samstagsspiel gegen FC Ligist mit 2:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von FC HG Haustechnik Ligist I gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass FC Ligist der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Ligist ging in Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Matthias Repic sein Team in der vierten Minute. Er war um die Nuance schneller am Ball als der Lannacher Goalkeeper Patrick Laibacher und spitzelte die Kugel ins Tor. SV Grapos Lannach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Benjamin Teuschler den Ausgleich (9.). Nach einer Flanke von Daniel Schmölzer setzte sich der Torschütze nach einem Gestochere im Sechzehner durch. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Die spielentscheidende Rolle nahm Alexander Christof ein, der kurz vor knapp für SV Lannach zum Führungstreffer bereitstand (85.). Nach einem halbhohen Eckball wuchtete er den Ball ins lange Eck. Am Ende verbuchte SV Grapos Lannach gegen FC HG Haustechnik Ligist I einen Sieg.

So steht es um die Teams

Trotz der Schlappe behält FC Ligist den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

SV Lannach sprang mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Grapos Lannach wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Samstag tritt FC HG Haustechnik Ligist I bei 1. FC Leibnitz an, während SV Lannach einen Tag zuvor SC hagebau Wallner Bad Gams empfängt.

Unterliga West: FC HG Haustechnik Ligist I – SV Grapos Lannach, 1:2 (1:1)

85 Alexander Christof 1:2

9 Benjamin Teuschler 1:1

4 Matthias Repic 1:0

Aufstellungen:

FC HG Haustechnik Ligist I: Markus Fraißler - Raphael Appler, David Hermann, Manuel Ruprechter, Andreas Ritz - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K), Yuri Wundrak



Ersatzspieler: Nico Tockner, Dominic Scheiber, Luca Starchl, Rene Kollmann, Martin Schlatzer, Matthias Franz



Trainer: Jürgen Hiden

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Alexander Christof, Kelvinas Bieksa, Ensar Konjic, Paul Theodor Schaffler - Daniel Schmölzer, Johannes Ofner, Julian Kaiser, Bernd Hold (K) - Benjamin Teuschler, Igor Tkalcic



Ersatzspieler: Mario Müller, Nico Kaiser, Felix Lampl, Michael Rappel, Felix Schaffer



Trainer: Hannes Reinmayr

by René Dretnik

