Später Treffer bringt den Sieg: Leibnitz behält die Nase vorn und gewinnt gegen Ligist

In einem spannungsgeladenen Duell zwischen dem 1. FC Leibnitz und dem FC HG Haustechnik Ligist I in der Unterliga West standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die auf der Jagd nach wichtigen Punkten waren. Mit einem knappen Endergebnis von 2:1 (1:1) versprach dieses Spiel von Anfang an eine packende Begegnung zu werden.

Klemen Bolha traf zum 2:1 Sieg

Der 1. FC Leibnitz lässt nicht locker

Mit dem 1. FC HG Haustechnik Ligist wartetete auf den Tabellenführer 1. FC Leibnitz ein schwieriger Gegner. So dauerte es auch eine gute halbe Stunde, ehe die Hausherren das Kommando übernahmen. Die erste richtig gute Chance in dieser Begegnung hatten die Gäste aus der Schilcherregion. In Minute 36 knallte ein Schuss an die Latte und den Leibnitzer Fans samt Funktionären blieb fast das Herz stehen. Jetzt roch es sogar nach einer Überraschung: Matthias Repic verwandelte einen Strafstoß und brachte sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße (38.).

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Tin Karamatic zum Ausgleich für 1. FC Leibnitz. Er donnerte eine Flanke mit dem Kopf in den Kasten des Ligister Keepers. Somit hatte zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Im zweiten Spielabschnitt wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle vollstens gerecht und erspielte noch eine tolle Möglichkeiten, traf einmal nur die Stange, köpfte einmal an die Latte. Bei den Gästen stürmte Spielertrainer Jürgen Hiden aufs Tor - aber Torhüter Miha Kristovic nahm ihm den Ball vom Fuss. Das wäre vermutlich die Vorentscheidung gewesen. Kurz vor Schluss machte Klemen Bolha dann den Sack zu und traf nach einem Eckball zum 2:1 Sieg (89.). In derselben Minute war Patrick Hutter von FC Ligist des Platzes verwiesen worden. Irgendwas schien ihm nicht zu passen und weil er seinen Unmut kund tat, zückte der Unparteiische die Ampelkarte.

So steht es um die Teams

Nach 18 Spieltagen und lediglich zwei Niederlagen kann der 1. FC Leibnitz stolz auf 44 Punkte zurückblicken. Besonders in der Offensive ist der 1. FC Leibnitz in der Unterliga West kaum zu bremsen, wie die eindrucksvollen 48 erzielten Tore belegen. Mit einer Serie von drei Spielen ohne Niederlage präsentiert sich das Team weiterhin stark.

Trotz der jüngsten Niederlage behauptet der FC Ligist weiterhin den sechsten Platz in der Tabelle. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem Konto liegt der Gast im Mittelfeld. Die letzten Spiele verliefen enttäuschend, mit nur einem Sieg in den letzten fünf Partien für den FC HG Haustechnik Ligist I.

Am kommenden Samstag tritt der 1. FC Leibnitz gegen den SC hagebau Wallner Bad Gams an, während der FC Ligist am selben Tag TUS MTD St. Veit am Vogau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Das war für uns ein ganz schweres Spiel. Wir sind über die drei Punkte sehr froh. Wir haben die ersten 30 Minuten verschlafen, danach aber das Spiel kontrolliert und dominiert."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – FC HG Haustechnik Ligist I, 2:1 (1:1)

89 Klemen Bolha 2:1

45 Tin Karamatic 1:1

38 Matthias Repic 0:1

Aufstellungen:

1. FC Leibnitz: Miha Kristovic, David Lonzaric, Marcel Musger, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, David Wünscher, Matthias Gottfried Labudik, Dominik Glavina, Mirza Malagic, Tin Karamatic



Ersatzspieler: Aldin Malagic, Dominik Divjak, Emil Novi, Florian Wohlmuther, Stjepan Horvat, David Scheucher



Trainer: Ewald Klampfer

FC HG Haustechnik Ligist I: Markus Fraißler - Raphael Appler, David Hermann, Manuel Ruprechter, Andreas Ritz - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K), Yuri Wundrak



Ersatzspieler: Nico Tockner, Dominic Scheiber, Luca Starchl, Martin Schlatzer, Matthias Franz



Trainer: Jürgen Hiden

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

