Dreitorevorsprung verschenkt: Römer blamieren sich gegen die Gallier

Im hitzigen Duell zwischen den tapferen Galliern vom SV Allerheiligen II und den listigen Römern des SV Flavia Solva gab es wahrhaftig ein Spektakel zu sehen, das selbst Obelix vor Staunen die Augen gerieben hätte!

Geschenkt ist noch zu teuer (Donum nimium carum est) - aus 4:1 mach ein 4:4

Schon nach sechs Minuten schnappte sich Marcel Blaj den Zauberball und versenkte ihn im römischen Tor zum 0:1 für die mutigen Gallier. Doch die Römer ließen sich nicht unterkriegen und kämpften tapfer weiter. Ivan Grabovac sorgte mit einem gewaltigen Schuss für den Ausgleich zum 1:1, und die Stimmung im Stadion erreichte den Siedepunkt!

Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte Fabio Schantl seine magischen Fähigkeiten und brachte die Römer mit einem präzisen Schuss in Führung – 2:1 für Flavia Solva! Die Römer-Fans jubelten, doch das war noch nicht alles.

Sandro Mally jubelte über seinen Treffer

Nach der Pause schien Sandro Mally mit seinem Treffer zum 3:1 das Schicksal der Gallier besiegelt zu haben. Doch halt! Plötzlich geschah das Unerwartete. Der Unglücksrabe Oliver Weiss fand sich in einem wahrhaftigen Alptraum wieder, als er den Ball ins eigene Netz beförderte – 4:1 für die Römer!

Doppelpack von Anto Jelec

Doch die jungen Gallier ließen sich nicht entmutigen. Mit einem Schluck aus ihren Trinkflaschen, die wohl mit einem geheimnisvollen Zaubertrank gefüllt waren, zauberten sie plötzlich Tore herbei wie Asterix und Obelix auf ihrer besten Mission!

Anto Jelec brachte die Gallier mit seinen Treffern in der 68. und 74. Minute auf 4:2 und 4:3 heran, und die Römer begannen zu zittern. Und dann, in der letzten Minute der Nachspielzeit, sorgte Nino Emanuel Hartweger mit einem epischen Treffer für den Ausgleich zum 4:4 – und das Spiel endete!

So gehts mit den Teams weiter

Ein wahrhaftig legendäres Duell, das die Geschichtsbücher füllen wird! Doch die Abenteuer gehen weiter: Am kommenden Freitag tritt der SV Flavia Solva gegen USV Wundara Wies an, während die tapferen Gallier vom SV Allerheiligen II sich auf ein weiteres spannendes Duell gegen UFC TEAM Strommer Söding vorbereiten. Hach, wie schön ist doch der Fußballzauber in Styria!

Stimmen zum Spiel:

Matija Vladic, Trainer Allerheiligen:

"Wir haben erste Halbzeit geführt und dort schon ein paar Chancen vergeben. Im zweiten Durchgang hat der Gegner die Chancen besser genutzt und ist auch in Führung gegangen. Am Ende haben wir uns zurückgekämpft, viele individuelle Fehler haben dieses Spiel so ausgehen lassen. Beide Mannschaften haben offensiv gut gespielt, defensiv gab es aber schon einige Mankos."

Unterliga West: SV Flavia Solva – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 4:4 (2:1)

94 Nino Emanuel Hartweger 4:4

74 Anto Jelec 4:3

68 Anto Jelec 4:2

53 Eigentor durch Oliver Weiss 4:1

50 Sandro Mally 3:1

41 Fabio Schantl 2:1

32 Ivan Grabovac 1:1

6 Marcel Blaj 0:1

Aufstellungen:

SV Holler Tore Flavia Solva: Mathias Johs, Gal Dvorsak, Ivan Grabovac, Fabio Schantl, Daniel Simic, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Sandro Mally (K), Nico Fuchs, Dominik Wurzinger, Lukas Überbacher



Ersatzspieler: Sedin Aganovic, Kliton Stavri Bozgo, Daniel Geissler, Lukas Liebmann, Leandro Rabensteiner, Sergio Timur



Trainer: Darius Hosseini

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Bekir Raifi, Jakob Obenaus, Fabijan Palic, Anto Jelec, Paul Kargl (K), Oliver Weiss, Jonas Janetzko, Philipp Zentner, Marcel Blaj, Japhet Leutchie, Nino Emanuel Hartweger



Ersatzspieler: Mark Ferlic, Samuel Fruhmann, Johannes Martin Inninger, Sebastian Georg Hauptmann, Kilian Hohl, Antonio Schauer



Trainer: Mag. Matija Vladic

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

