Der USV Wies verteilt keine Gastgeschenke und überrollt Flavia Solva

Details Samstag, 20. April 2024 08:37

In einem mit Spannung erwarteten Spiel der Unterliga West trafen der USV Wundara Wies und der SV Flavia Solva aufeinander, und das Ergebnis sollte die Zuschauer in einen wahren Fußballrausch versetzen. Wies entpuppte sich als nicht besonders gastfreundlich und schenkte den Römern fünf Trümmer ein.

Der USV Wies spielte gegen Flavia Solva ganz groß auf

Eine Rakete von Roman Bezjak führte zum 2:0

Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, wobei beide Mannschaften ihr Bestes gaben, um das Spielgeschehen zu kontrollieren. Doch es war der USV Wundara Wies, der nach und nach das Kommando übernahm und seine Stärke auf dem Platz demonstrierte.

In der 28. Minute eröffnete Tadej Vidmaier den Torreigen für die Heimmannschaft. Nach einem kraftvollen Schuss von der linken Seite durch Tilen Pecik, den Torhüter Mathias Jos zunächst abwehren konnte, reagierte der aufmerksame Schütze und verwertete den Abpraller, um sein Team in Führung zu bringen.

Nur drei Minuten später, in der 31. Minute, zeigte Vidmaier erneut seine Klasse, als er eine Chance einleitete und einen flachen Ball von links in den Rückraum spielte. Roman Bezjak übernahm den Ball direkt und versenkte ihn mit einer Rakete - der Ball dreht sich heute noch im Tor.

In der zweiten Halbzeit geriet der SV Flavia Solva zunehmend unter Druck, und das, obwohl der Wieser Michael Theisl in der 62. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Eine mehr als fragwürdige Entscheidung, die nur Schiedsrichter Kurt Duschek beurteilen konnte.

Simon Klug auf Spuren von Robin van Persie

Der USV Wundara Wies ließ sich davon nicht beirren und erhöhte in der 67. Minute durch einen Handelfmeter, den Tilen Pecnik unter die Latte knallte, auf 3:0. Es schien, als würden sie keine Gnade mehr kennen, als Simon Klug in der 72. Minute eine präzise Flanke von Bezjak mit einem Flugkopfball zum 4:0 verwandelte, der an den legendären Treffer von Robin van Persie erinnerte.

Der SV Flavia Solva gelang in der 79. Minute zwar noch der Ehrentreffer durch Fabio Schantl, der eine Unachtsamkeit ausnutzte und aus kurzer Distanz via Latte traf, doch der USV Wundara Wies ließ sich davon nicht beirren. In der 87. Minute krönte eine schöne Kombination mit einem Lochpass und einem eiskalten Abschluss von Pecnik das Spiel mit dem 5:1-Endstand für die Heimmannschaft.

Es war ein Spiel voller Emotionen, spektakulärer Tore und einer beeindruckenden Leistung des USV Wundara Wies, das damit seine Ambitionen in der Unterliga West eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Am nächsten Freitag reist USV Wundara Wies zu UFC TEAM Strommer Söding, zeitgleich empfängt SV Flavia Solva den USV Ragnitz.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Nach einem schlechten Spiel letzte Woche, haben wir trotz Ausfall beider Inneverteidiger eine absolute Meisterleistung abgeliefert. Wir waren in allen Belangen um zwei Klassen stärker. Flavia war aber nicht so schlecht sondern wir top und voller Energie. Wir haben den Matchplan zu 100% umgesetzt. Ich bin sehr stolz auf die Reaktion meiner Mannschaft. Flavia war ein sehr fairer Gegner und ich wünsche Ihnen alles Gute und Ruhe im Verein!"

Unterliga West: USV Wundara Wies – SV Flavia Solva, 5:1 (2:0)

87 Tilen Pecnik 5:1

79 Fabio Schantl 4:1

72 Simon Klug 4:0

67 Tilen Pecnik 3:0

31 Roman Bezjak 2:0

28 Tadej Vidmajer 1:0

Aufstellungen:

Wies: Grega Kusar - Jürgen Knappitsch, Michael Theisl, Matej Karnicnik, Daniel Freigassner - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner (K), Tilen Pecnik, Kenan Turudija - Simon Klug, Roman Bezjak



Ersatzspieler: Gregor Fink, Thomas Freigassner, Domen Fasvald, Christian Hirt, Gerald Wurzer, Jakob Rumpf



Trainer: Markus Rosenberger

SV Holler Tore Flavia Solva: Mathias Johs, Gal Dvorsak, Daniel Geissler, Fabio Schantl, Ivan Grabovac, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Lukas Liebmann, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Lukas Überbacher



Ersatzspieler: Sedin Aganovic, Niklas Käfer, Kliton Stavri Bozgo, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs, Sergio Timur



Trainer: Darius Hosseini

by René Dretnik

Foto: USV Wies

