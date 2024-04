Zweiter Dreier in Serie: UFC Söding siegt im Kellerduell gegen Allerheiligen II

Details Montag, 22. April 2024 20:36

UFC Söding entschied das Kellerduell gegen die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. mit 4:2 für sich. Das Hinspiel hatte für UFC TEAM Strommer Söding mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Knappe Angelegenheit in der ersten Hälfte

Vor dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein spannungsgeladenes Duell der Tabellenschlusslichter in der Unterliga West. USV Allerheiligen/W. II und UFC Söding trafen aufeinander, beide Mannschaften mit dem Ziel, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Doch bereits in der ersten Halbzeit sorgte Mak Karabegovic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für USV Allerheiligen/W. II, während UFC Söding als einzige Mannschaft erfolgreich war und eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Spannung weiter zu, als die Hintermannschaft des Gastes den Ausgleichstreffer von den jungen Galliern in der 56. Minute nicht verhindern konnte. Doch UFC Söding zeigte sich entschlossen und stellte die Weichen für einen Sieg, als Oskar Groß in der 57. Minute das 2:1 erzielte. Trotz des Anschlusstreffers der Zweiergarnitur des Regionalligisten in der 82. Minute behielten die Auswärtigen die Kontrolle über das Spiel und bauten die Führung in der Nachspielzeit aus.

So steht es um die Teams

Letztlich konnte sich USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II nicht aus dem Abstiegssog befreien und wurde von UFC TEAM Strommer Söding besiegt. Die Anfälligkeit der eigenen Defensive bleibt das Hauptmanko bei Allerheiligen/W. II, da sie in dieser Saison bereits 59 Gegentreffer hinnehmen mussten, den negativen Bestwert in der Liga. Der Tabellenletzte bleibt in der Rückrunde weiterhin ohne Sieg und hat bisher nur drei Punkte eingefahren.

Auch UFC Söding muss sich um die eigene Abwehr kümmern, da das Team im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassiert hat. Mit diesem Sieg konnte sich UFC Söding von USV Allerheiligen/W. II absetzen und belegt nun den 13. Tabellenplatz mit zehn Punkten, während USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II weiterhin den 14. Platz mit sechs Punkten einnimmt. Die Rückrunde ist bereits im Gange, aber der zweite Anzug aus Allerheiligen wartet immer noch auf den ersten Sieg. UFC TEAM Strommer Söding verbessert seine Bilanz und kommt nun auf drei Siege, ein Unentschieden und 15 Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II zu SV Grapos Lannach, während UFC Söding USV Wundara Wies empfängt.

Stimme zum Spiel:

Marcel Raudner, Obmann Söding:

Unterliga West: USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II – UFC TEAM Strommer Söding, 2:4 (0:1)

91 Morteza Rasuli 2:4

82 Jonas Janetzko 2:3

78 Dominik Kollmann 1:3

57 Oskar Groß 1:2

56 Marcel Blaj 1:1

43 Mak Karabegovic 0:1

Aufstellungen:

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Dominik Lukas, Jakob Obenaus, Fabijan Palic, Jonas Janetzko, Paul Kargl (K), Lukas Rabel, Johannes Martin Inninger, Marcel Blaj, Sebastian Georg Hauptmann, Japhet Leutchie, Fabian Hasenrath



Ersatzspieler: Mark Ferlic, Oliver Weiss, Sally Christian Preininger, Samuel Fruhmann, Philipp Zentner, Antonio Schauer



Trainer: Mag. Matija Vladic

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk, Oskar Groß, Shirfan Hussain, Sebastian Eisl, Markus Leitner (K), Jawad Rezai, Mak Karabegovic, Dominik Kollmann, Alexander Zöhrer, Stefan Hiebl, Florian Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Ismail Wais, Jonas Herler, Jakob Wölkart, Lukas Fraißler, Morteza Rasuli



Trainer: Philip Kager , BEd by René Dretnik Foto: UFC Söding/Facebook

Details

