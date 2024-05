Knappe Angelegenheit: USV Wies gewinnt gegen SV Lannach

Details Samstag, 04. Mai 2024 10:09

In einem spannenden Freitagabendspiel traf der USV Wies auf den SV Lannach. Das mit Spannung erwartete Match endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Heimmannschaft. Der Treffer von Jürgen Knappitsch in der 14. Minute blieb das einzige Tor des Abends und sicherte USV Wies die drei Punkte. Trotz zahlreicher Versuche beider Teams, das Spielgeschehen zu dominieren, blieben weitere Tore aus, was den knappen Vorsprung von USV Wies bis zum Schlusspfiff konservierte.

Früher Treffer setzt den Ton

Der USV Wundara Wies trat mit einer beeindruckenden Druckphase an, offensichtlich entschlossen, die vorherige Auswärtsniederlage in Söding wiedergutzumachen. Bereits in der 13. Minute resultierte ein schöner Spielzug in einem Treffer durch Jürgen Knappitsch, der das Team mit 1:0 in Führung brachte.

In der ersten Halbzeit dominierte Wies das Spielgeschehen, während Lannach sich defensiv positionierte, mit allen Spielern in der eigenen Hälfte. Trotz der Bemühungen von Wies gelang es kaum, gegen die gut organisierte Abwehr von Lannach ernsthafte Chancen zu kreieren. Lannach konnte ihrerseits keine wirkliche Gefahr für das Wieser Tor erzeugen. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den USV Wies in die Halbzeitpause.

Vergebliche Bemühungen und ein Spiel ohne Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte erlebten sowohl der Wieser Obmann Atilla Sekerlioglu als auch die Zuschauer ein zunehmend schwächer werdendes Spiel. Wies behielt die Dominanz und den Großteil des Ballbesitzes, während Lannach weiterhin solide verteidigte und kaum Chancen zuließ. Aufgrund des schweren Bodens gelang es beiden Mannschaften nicht, spielerische Akzente zu setzen. Die einzige nennenswerte Möglichkeit entstand aus einer halben Chance von Tadej Vidmajer, dessen Schuss jedoch über das Tor ging.

Am Ende sicherte sich der USV Wies einen hochverdienten 1:0-Sieg, da sie über die gesamten 90 Minuten die klar überlegene Mannschaft waren.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Die drei Punkte sind im Sack und das zählt. Haben uns heute gegen eine aufopfernde, junge und ersatzgeschwächte Lannacher Mannschaft sehr schwer getan. Der Sieg war aber zu keiner Sekunde gefährdet und hätte eigentlich höher ausfallen müssen."

Unterliga West: USV Wies : SV Lannach - 1:0 (1:0)

14 Jürgen Knappitsch 1:0

