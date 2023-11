Habib-Hattrick in Schlussviertelstunde bringt SV Rojava drei Punkte bei FC Akdenizgücü Wien

Details Freitag, 10. November 2023 21:59

Durch ein 5:3 holte sich SV Rojava drei Punkte bei FC Akdenizgücü Wien. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Rojava heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Blitzstart der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Rojava bereits in Front. Aref Khalaf markierte in der dritten Minute die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Fatih Demir seine Chance und schoss das 1:1 (45.) für Akdenizgücü Wie. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Feuer frei

Im zweiten Durchgang wird es dann richtig verrückt. Essam Habib machte in der 60. Minute das 2:1 von SV Rojava perfekt. Demir schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Akdenizgücü Wien (67./76.) - das Tor zum 3:2 fiel aus einem Handelfmeter. Ali Khalaf wurde vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt, wodurch SV Rojava in Unterzahl agieren musste. (72.). Die zweite Gelbe war jene für das Handspiel. Dann wird es richtig verrückt. Habib gelang in den letzten 14 Minuten des Spiels ein lupenreiner Hattrick und sorgte für den 5:3-Sieg für die Gäste - auch die Gäste bekamen einen Elfer zugesprochen und verwandelten ihn. Letzten Endes ging SV Rojava im Duell mit Akdenizgücü Wie als Sieger hervor.

Nur zweimal gab sich FC Akdenizgücü Wien bisher geschlagen. Mit dem Gewinnen tut sich das Heimteam weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit beeindruckenden 52 Treffern stellt SV Rojava den besten Angriff der 1. Klasse A. Die bisherige Spielzeit von SV Rojava ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Rojava verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief SV Rojava konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

SV Rojava setzte sich mit diesem Sieg von Akdenizgücü Wie ab und belegt nun mit 25 Punkten den dritten Rang, während FC Akdenizgücü Wien weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Akdenizgücü Wie tritt kommenden Samstag, um 18:30 Uhr, bei Yozgatspor Wien an. Einen Tag später empfängt SV Rojava SC Gradisce.

Stimme zum Spiel:

Serhat Ekinci (Trainer Akdenzigücü): "Die Niederlage ist sehr bitter. Das muss man so sagen. Vor allem so spät noch zu verlieren, ist hart. Die Jungs hätten sich zumindest einen Punkt verdient."

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas, Salih Üstün, Fatih Demir, Mehmet Okatan, Ibrahim Ekinci, Serhat Ekinci (K), Gökhan Ekinci, Enes Simsek, Celal Yilmaz, Ümit Avci, Ahmed Ciftci



Ersatzspieler: Tugay Ekinci, Faruk Ekinci, Mustafa Ekinci, Sedat Üstün



Trainer: Serhat Ekinci

Rojava: Ahmed Kornasan, Aras Ismail (K), Ali Khalaf, Abdullah Al Psies, Mahamed Araale, Essam Habib, Aref Khalaf, Abdul Satar Abdullah, Ahmad Ali, Bashir Mohamud, Ahmed Ali Ayyan



Ersatzspieler: Mohamad Shekhi, Menis Kasem, Mohamad Alali, Haider Khatee, Ferhad Ali



Trainer: Sanad Romi

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – SV Rojava, 3:5 (1:1)

92 Essam Habib 3:5

88 Essam Habib 3:4

78 Essam Habib 3:3

76 Fatih Demir 3:2

67 Fatih Demir 2:2

60 Essam Habib 1:2

45 Fatih Demir 1:1

3 Aref Khalaf 0:1

