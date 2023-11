Ugurhan-Viererpack: Yozgatspor Wien feiert Kantersieg bei Yellow Star Simmering

Details Samstag, 11. November 2023 23:11

Yozgatspor Wien erteilte F.C. Yellow Star Simmering eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Schon zur Pause führten die Gäste mit 4:1 und legten den Grundstein für die drei Punkte. Mann des Spiels war Tuncay Ugurhan - er erzielte vier Tore für die Gäste und legte den Grundstein für die drei Punkte. Die Gäste überholen die Gastgeber in der Tabelle mit dem Sieg.

Führung und Ausgleich

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gäste. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Yellow Star bereits in Front. Rene Mjka markierte in der vierten Minute die Führung. Für das erste Tor von Yozgatspor Wien war Sener Altuntas verantwortlich, der in der elften Minute das 1:1 besorgte. Mit einem schnellen Doppelpack (19./21.) zum 3:1 schockte Tuncay Ugurhan F.C. Yellow Star Simmering. Damit ist das Spiel völlig auf den Kopf gestellt. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fatih Kirmaz in der 27. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Yellow Star dicht, sodass sich der Vorsprung von Yozgatspor Wien nicht weiter vergrößerte.

Gäste weiter druckvoll

Yozgatspor Wien baute die Führung aus, indem Ugurhan zwei Treffer nachlegte (49./90.). Die Schlussphase bestritt der Gast nur noch zu zehnt, nachdem Mansur Dorsuev mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (84.). Schlussendlich setzte sich Yozgatspor Wien mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

F.C. Yellow Star Simmering muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gastgeber weiter im Schlamassel. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang Yellow Star kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt F.C. Yellow Star Simmering nur auf Rang elf.

Yozgatspor Wien machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Yellow Star auf Margaretner AC, Yozgatspor Wien spielt tags zuvor gegen FC Akdenizgücü Wien.

Aufstellungen:

Yellow Star: Aleksandar Shishkov, Michael Schölss, Yasin Oguz, Erdal Görüm, Haris Selimovic, Ugur Karaca (K), Halil Serbes, Nikola Bijelić, Birkan Öncül, Rene Mjka, Mathias Kellner



Ersatzspieler: Gabriel Nicola Kurka, Aco Bijelic, Omar Hodzic, Majd Junet, Ahmed Shawky Mohamed Elmoghazy Mohamed Elshafey



Trainer: Anton Zieger

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic, Metehan Karakoyun (K), Fatih Kirmaz, Firat Sari, Mansur Dorsuev, Adem Arslanfer, Sener Altuntas, Tuncay Ugurhan, Sevki Özdemir, Ergün Külekci, Gazi Koctürk



Ersatzspieler: Hamza Kilic, Emrah Sönmez, Gökhan Kizilirmak



Trainer: Cetin Kilic

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – Yozgatspor Wien, 1:6 (1:4)

90 Tuncay Ugurhan 1:6

49 Tuncay Ugurhan 1:5

27 Fatih Kirmaz 1:4

21 Tuncay Ugurhan 1:3

19 Tuncay Ugurhan 1:2

11 Sener Altuntas 1:1

4 Rene Mjka 1:0

