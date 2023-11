7:0! FC Polska schießt FC Mariahilf aus dem Stadion

Details Freitag, 17. November 2023 22:54

FC Polska kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. FC Polska hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Führung für Polska

Rafael Knapik stellte die Weichen für FC Polska auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war - er trifft nach einer Hereingabe per Kopf - er überhebt den gegnerischen Goalie. Mit der Führung im Rücken wollen die Gasgeber nachlegen, daraus wird aber nichts. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang dreht Polska dann aber so richtig auf. Knapik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.) - wieder ist er mit dem Kopf zur Stelle. Mit dem 3:0 von Daniel Ryndak für FC Polska war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.) - er trifft nach einer Hereingabe von der rechten Seite mit einem flachen Schuss ins Eck. Knapik (60.), Maciej Pawlik (71.) und Ryndak (82.) bauten die komfortable Führung von FC Polska weiter aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Damian Tralka für einen Treffer sorgte (93.). Letztlich feierte FC Polska gegen Mariahilf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich FC Polska im Klassement auf Platz drei. FC Polska knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Polska acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist FC Polska so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mit lediglich einem Zähler aus elf Partien steht FC Mariahilf auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte Mariahilf den Ball im gegnerischen Tor unter. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist FC Mariahilf weiter in Bedrängnis geraten. Gegen FC Polska war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Sonntag trifft FC Polska auf SC Wiener Victoria 1b (18:00 Uhr), Mariahilf reist tags zuvor zu F.C. Yellow Star Simmering (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Leszek Kranski (Trainer FC Polska): "Natürlich muss man mit so einen klaren Sieg zufrieden sein. Wir sind es aber nicht ganz, da das Spiel mit einem zweistelligen Sieg enden hätte können."

Aufstellungen:

Polska: Miroslaw Bujak, Sylwester Kukla, Piotr Klimek, Daniel Ryndak, Bartlomiej Opydo, Maciej Pawlik (K), Bartosz Wazydrąg, Dawid Golec, Piotr Janicki, Christian Slowik, Rafael Knapik



Ersatzspieler: Mateusz Plaszczynski, Jakub Wszolek, Sebastian Ksiazek, Kamil Wierzba, Damian Tralka



Trainer: Leszek Kranski

Mariahilf: Nico Brnoviak, Alexander Krach, Firat Uludag, Milos Nikolic, Danijel Stamenkovic, Teo Gutmann, Bilal Pehlivan (K), Najib Ali, Max Geromin, Markus Jose, Valentin Petzelbauer



Ersatzspieler: Said Salim, Sergio Daza Avalos, Moslim Sardari, Martin Zburnik



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: FC Polska – FC Mariahilf, 7:0 (1:0)

93 Damian Tralka 7:0

82 Daniel Ryndak 6:0

71 Maciej Pawlik 5:0

60 Rafael Knapik 4:0

54 Daniel Ryndak 3:0

50 Rafael Knapik 2:0

16 Rafael Knapik 1:0

