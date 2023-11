ASK Erlaa Torpedo führt 84 Minuten, doch dann gleicht der Penzinger SV aus

Details Samstag, 18. November 2023 20:04

In der Begegnung Penzinger SV gegen ASK Erlaa Torpedo 03 trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Auch wenn der Ausgleich der Gastgeber erst in der Schlussphase fiel.

Guter Penzinger Start

ASK Erlaa Torpedo 03 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leo Eipeldauer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber trotz einiger guter Chancen nicht gelingt. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne.

Ausschlüsse und Ausgleich

Zu allem Überfluss musste Labinot Ujkani von Penzinger SV mit Gelb-Rot vom Platz (63.). Doch das sollte letztlich keine Auswirkung auf das Spiel haben. Für Cafer Cakir von ASK Erlaa Torpedo 03 war die Partie in der 73. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Mit seinem Treffer aus der 86. Minute bewahrte Erwin Lehner seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen Penzinger SV und ASK Erlaa Torpedo 03 pari.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Penzinger SV den sechsten Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Penzinger SV weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

ASK Erlaa Torpedo 03 findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von ASK Erlaa Torpedo 03 bei. ASK Erlaa Torpedo 03 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der nächste Gegner von Penzinger SV, welcher in zwei Wochen, am 03.12.2023, empfangen wird, ist FC Kurd Wien. ASK Erlaa Torpedo 03 ist am kommenden Mittwoch zu Gast bei SC Wiener Victoria 1b.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hlusicka (Trainer ASK Erlaa): "Was soll ich sagen! Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Es ist immer bitter, wenn man so spät den Ausgleich bekommt. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen."

Aufstellungen:

Penzinger SV: Andrew Pollock - Ugljesa Cuso, Michael Rumpold (K), Armin Lehner - Adnan Felic, Halit Ramadani, Matthias Koppmann, Erwin Lehner, Miriton Ujkani - Labinot Ujkani, Michael Nowak



Ersatzspieler: Florent Berbati, Ernesto Hernandez Barrera, Mario Brdanovic, Ivan Kemec, Patrick Berghofer



Trainer: Helmut Lenz

ASK Erlaa Torpedo 03: Benedikt Storm, Sanel Alibegovic, Florian Kubesch, Raman Saiyd, Cafer Cakir (K), Sayed Rohullah Hashemi, Ahmed Hassan, Elias Schemel, Paiman Noori, Leo Eipeldauer, Patrick Makocki



Ersatzspieler: Aleksandar Miljkovic, Michal Radajczyk, Milos Peric, Yusuf Ertugrul, Luca Laimer, Nikolaus Hoppe



Trainer: Thomas Hlusicka

1. Klasse A: Penzinger SV – ASK Erlaa Torpedo 03, 1:1 (0:1)

86 Erwin Lehner 1:1

2 Leo Eipeldauer 0:1

